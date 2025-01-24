Наталка Карпа купила квартиру: де розташована нова оселя співачки

Українська співачка Наталка Карпа купила квартиру у Львові. Вона вже планує розпочинати ремонт у новому помешканні.

Артистка поділилась, що підписала договір наприкінці минулого року, а тепер є власницею квартири в одній із новобудов Львова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Карпи.

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Напередодні Нового року Наталці Карпі запропонували стати амбасадоркою компанії, в якій вона придбала квартиру. Зараз співачка планує починати ремонт у новій оселі.

В інстаграм-сторіс артистка поділилась відео з будівництва одного із будинків, яке вона знімала ще влітку. За словами Карпи, його вже введено в експлуатацію. Крім того, співачка зауважила, що у новобудові ще можна купити двокімнатну квартиру. Наталка додала, що зараз хороший час, аби інвестувати в Україну.

Наталка Карпа купила квартиру: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно блогерка Сімбочка показала розкішний будинок під Києвом, де вона проживає разом з донькою Софією, яку народила від співака Parfeniuk, та помічниками. Оселя має площу 250-300 квадратних метрів. Взимку оренда такого житла коштує 5 тисяч доларів на місяць – разом з комунальними послугами.