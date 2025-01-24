Денисенко поділилася, що операція пройшла успішно. Зараз Федінчик проходить реабілітацію, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "ЖВЛ представляє".

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Операція пройшла дуже успішно, все пройшло прекрасно. Наразі триває період реабілітації, і я сподіваюсь, що він пройде швидко, добре. Всі намагаємося допомагати так, щоб це було найшвидше і найлегше,

– зазначила Наталка Денисенко.

За словами Наталки, зараз її чи ненайбільше підтримує кума – акторка Олена Світлицька. До речі, днями вона повідомила шанувальникам про розлучення з чоловіком після дев'яти років у шлюбі.

Наталка Денисенко про операцію чоловіка: дивіться відео онлайн

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