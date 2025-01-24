Денисенко поділилася, що операція пройшла успішно. Зараз Федінчик проходить реабілітацію, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "ЖВЛ представляє".
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Операція пройшла дуже успішно, все пройшло прекрасно. Наразі триває період реабілітації, і я сподіваюсь, що він пройде швидко, добре. Всі намагаємося допомагати так, щоб це було найшвидше і найлегше,
– зазначила Наталка Денисенко.
За словами Наталки, зараз її чи ненайбільше підтримує кума – акторка Олена Світлицька. До речі, днями вона повідомила шанувальникам про розлучення з чоловіком після дев'яти років у шлюбі.
Наталка Денисенко про операцію чоловіка: дивіться відео онлайн
Що відомо про операцію Андрія Федінчика
- Нагадаємо, в грудні минулого року Наталка Денисенко розповіла, що її чоловік переніс складну операцію в Ужгороді. Ще тоді акторка зауважила, що все пройшло успішно.
- Згодом жінка зізналась, що на Андрія Федінчика чекає тривала реабілітація, а потім – рік відновлення.
- Як виявилося, в актора зруйнувалися диски в поперековому відділі хребта. Йому зробили форамінотомію – розширили отвір між хребцями, аби зняти тиск на нерви та спинний мозок.
- Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення Федінчик став на захист України. За словами лікаря, за кілька місяців військовослужбовець зможе повернутися до служби.