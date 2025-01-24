Денисенко поделилась, что операция прошла успешно. Сейчас Фединчик проходит реабилитацию, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "ЖВЛ представляет".
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Операция прошла очень успешно, все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро, хорошо. Все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего,
– отметила Наталка Денисенко.
По словам Наталки, сейчас ее больше всего поддерживает кума – актриса Елена Светлицкая. Кстати, на днях она сообщила поклонникам о разводе с мужем после девяти лет в браке.
Наталка Денисенко об операции мужа: смотрите видео онлайн
Что известно об операции Андрея Фединчика
- Напомним, в декабре прошлого года Наталка Денисенко рассказала, что ее муж перенес сложную операцию в Ужгороде. Еще тогда актриса заметила, что все прошло успешно.
- Впоследствии женщина призналась, что Андрея Фединчика предстоит длительная реабилитация, а затем – год восстановления.
- Как оказалось, у актера разрушились диски в поясничном отделе позвоночника. Ему сделали фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на нервы и спинной мозг.
- Стоит отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения Фединчик стал на защиту Украины. По словам врача, за несколько месяцев военнослужащий сможет вернуться к службе.