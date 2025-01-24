Денисенко поделилась, что операция прошла успешно. Сейчас Фединчик проходит реабилитацию, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "ЖВЛ представляет".

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Операция прошла очень успешно, все прошло прекрасно. Сейчас идет период реабилитации, и я надеюсь, что он пройдет быстро, хорошо. Все стараемся помогать так, чтобы это было быстрее и легче всего,

– отметила Наталка Денисенко.

По словам Наталки, сейчас ее больше всего поддерживает кума – актриса Елена Светлицкая. Кстати, на днях она сообщила поклонникам о разводе с мужем после девяти лет в браке.

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