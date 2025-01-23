Пара сделала фотографию в зеркале, как в начале их отношений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия Бабчука.
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Так, жених Леси Никитюк выставил сторис. На фото Дмитрий позирует в военной форме, а телезвезда – в патриотической футболке с трезубцем. На снимке пара нежно обнимается.
Леся Никитюк с женихом / Скриншот из инстаграм-сторис
На фотографии можно заметить трогательную деталь. Военный носит маленькую фотографию Леси в чехле своего телефона.
Что известно об отношениях Никитюк и Бабчука
- Осенью 2024 года пара официально объявила об отношениях. Правда, детали их знакомства до сих пор остаются неизвестными публике.
- О женихе Леси известно немало интересного. Дмитрию Бабчуку 28 лет, он профессиональный военнослужащий, который связал свою жизнь с армией еще в 2016 году. Мужчина служил в морской пехоте и специальных подразделениях Вооруженных сил Украины.
- В начале 2025 года стало известно, что телеведущая выходит замуж за военнослужащего. Дмитрий сделал предложение любимой во время зимнего отпуска в Карпатах. Впоследствии Никитюк подтвердила, что это не шутка.