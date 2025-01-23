Пара зробила світлину в дзеркалі, як на початку їхніх стосунків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Бабчука.
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Так, наречений Лесі Нікітюк виставив сторіс. На фото Дмитро позує в військовій формі, а телезірка – у патріотичній футболці з тризубом. На знімку пара ніжно обіймається.
Леся Нікітюк з нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс
На фотографії можна помітити зворушливу деталь. Військовий носить маленьку світлину Лесі у чохлі свого телефону.
Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука
- Восени 2024 року пара офіційно оголосила про стосунки. Щоправда, деталі їхнього знайомства досі залишаються невідомими публіці.
- Про нареченого Лесі відомо чимало цікавого. Дмитру Бабчуку 28 років, він професійний військовослужбовець, який пов'язав своє життя з армією ще у 2016 році. Чоловік служив у морській піхоті та спеціальних підрозділах Збройних сил України.
- На початку 2025 року стало відомо, що телеведуча виходить заміж за військовослужбовця. Дмитро освідчився коханій під час зимової відпустки в Карпатах. Згодом Нікітюк підтвердила, що це не жарт.