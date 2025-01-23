Пара зробила світлину в дзеркалі, як на початку їхніх стосунків. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Бабчука.

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Так, наречений Лесі Нікітюк виставив сторіс. На фото Дмитро позує в військовій формі, а телезірка – у патріотичній футболці з тризубом. На знімку пара ніжно обіймається.



Леся Нікітюк з нареченим / Скриншот з інстаграм-сторіс

На фотографії можна помітити зворушливу деталь. Військовий носить маленьку світлину Лесі у чохлі свого телефону.

Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука