Після місяців розлуки: Карпа показала зворушливе відео зустрічі доньки з татом-військовим

На сторінці української співачки Наталки Карпи з'явилося зворушливе відео. Маленька Злата після кількох місяців розлуки зустріла свого тата, який повернувся з фронту.

Військовий Євген Тєрєхов отримав офіційну відпустку та нарешті зміг обійняти донечку. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Карпи.

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Співачка розповідала, що востаннє родина бачилася 26 грудня, на день народження Злати. А зараз опублікувала відео, де Злата біжить в обійми до тата, який повернувся з фронту.

Така довгоочікувана зустріч. Нарешті, приїхав тато. У Євгена офіційна відпустка,

– зазначила співачка.

Під цим роликом фани залишили сотні теплих коментарів.

"Щастя";

"До сліз. Найцінніше, що може бути";

"Радію і плачу від щастя разом з вами";

"Сльози й такі теплі та довгоочікувані обійми";

"Рада, що ваш тато нарешті поруч".



Як підписники відреагували на відео Наталки Карпи / Скриншоти з інстаграму

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