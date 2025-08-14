Чоловік Наталки Карпи, Євген Терехов ("Джексон"), служить у лавах Збройних Сил України. Співачка пригадала історію, коли він не виходив на зв'язок.

Про це Карпа розповіла в інтерв'ю Show 24. Вона також підтримала інших жінок, які чекають коханих з війни.

Ситуація на фронті зараз дуже складна. Наталка Карпа зауважила, що кожна жінка по-своєму проживає втрату або те, що чоловік перебуває на лінії фронті, в гарячих точках, а інколи може не виходити на зв'язок.

У мене була історія, коли він ("Джексон" – Show 24) мав вийти, а його не було, я собі місця не знаходила. Це було десь добу. Чесно скажу, це було важко. У голову лізе все дурне, починається навіть не паніка, а відчай. Дуже хотілося б усіх жінок, які чекають чоловіків, просто міцно-міцно обійняти, навіть мовчки. Бо самі очі все бачать і серце все відчуває,

– поділилась співачка.

Карпа – віруюча людина, тож вважає, що всі ходять під Богом.

Дуже хотілося б попросити у Господа благословіння для всіх українських жінок, які чекають своїх чоловіків; для матерів, які чекають своїх синів; щоб і сини, і доньки, і чоловіки повернулися живі й неушкоджені. І повернулися до своїх родин,

– підсумувала вона.

