В мене було розбите серце, – Наталка Карпа відверто розповіла про кризу у шлюбі

Співачка Наталка Карпа вперше відверто розповіла про кризу у шлюбі з військовим Євгеном Тереховим, відомим за позивним "Титановий Джексон".

Артистка зізналася, що їхні стосунки пережили непростий період і ледь не зруйнувалися. Про це вона сказала під час розмови з журналісткою Марічкою Падалко, яка вийшла на ютуб-каналі інтерв'юерки.

За словами Карпи, проблеми у стосунках почали накопичуватися після народження доньки Злати. Наталка та Євген дуже хотіли дитину. Однак перші місяці батьківства виявилися набагато складнішими, ніж вони очікували. Новий ритм життя, постійна втома, недосипання та зміни у сім'ї стали серйозним випробуванням для подружжя.

Коли твоя сім'я стає більшою – нові правила, нова реальність. Перші три місяці для кожної мами – це недоспані ночі. Це суцільний стрес. Тим паче, Златка народилася дуже неспокійна. Було так, що я сиджу і кажу: "Я зараз просто можу відключитися,

– пригадала виконавиця.

Складно було артистці й через те, що під час вагітності та після пологів вона не могла працювати. Карпа звикла самостійно заробляти гроші, тому залежність від чоловіка давалася їй непросто.

Я не звикла просити. І, відповідно, я відчувала дискомфорт, тому що фактично всю сім'ю фінансово тягнув у той момент він,

– пояснила співачка.

Новий складний період у шлюбі настав, коли Златці було близько півтора року. Через пандемію та карантинні обмеження Наталка разом із донькою переїхала до заміського будинку біля Львова, тоді як Євген залишився працювати.

Через це подружжя почало проводити дедалі менше часу разом. Карпа пригадала, що поступово звикла бути лише вдвох із донькою. Особливо боляче їй було, коли чоловік запропонував поїхати на відпочинок без нього – разом із родиною його брата.

Виникла історія, що я вже звикаю бути вдвох зі Златкою. Перед війною ми ще зі Златкою вдвох знялися для одного з глянців. Я наче мала радіти, бо була дуже красива обкладинка, а всередині в мене було розбите серце,

– згадала Наталка.

Наталка Карпа з донькою на обкладинці глянцю / Скриншот з інтерв'ю

Постійний стрес позначився і на самопочутті співачки. За її словами, за три місяці вона схудла на 15 кілограмів. У цей період Карпі, як вона розповіла, допомогли молитви.

Поворотним моментом для пари стала повномасштабна війна. Перебуваючи в гарячій точці та виконуючи небезпечне завдання, Євген Терехов, за словами дружини, усвідомив, що може не повернутися, і пообіцяв собі попросити вибачення, якщо виживе.

Наталка Карпа з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

На той момент Наталка вже поступово оговтувалася від пережитого. А після повернення чоловік сказав їй слова, які стали важливими для їхніх стосунків.

Прийшов Женя і сказав: "Ви для мене велика цінність зі Златкою. Я не хочу вас втрачати. Я не знаю, як маю це все виправити, але готовий. Просто дай мені шанс",

– розповіла Карпа.

Після цієї розмови подружжя почало вибудовувати стосунки заново. Зараз вони намагаються берегти родину, краще чути одне одного і будувати взаємну довіру вже на іншому рівні.

Інтерв'ю з Наталкою Карпою: дивіться відео онлайн

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