Співачка Наталка Карпа щиро розповідає про те, як складаються її стосунки з чоловіком Євгеном Тереховим, який служить у війську. Раніше вона зізнавалась про кризу, однак зараз артистка підкреслює: головне, що вдалося зберегти сім'ю.

Наталка Карпа в інтерв'ю Show 24 поділилась, що нещодавно Євген Терехов (позивний – "Титановий Джексон") був в офіційній відпустці. Подружжю вдалося побачитися вперше за довгий час.

Євген Терехов під час відпочинку відсвяткував день народження разом з дружиною та друзями, а також побачився з сім'єю з Дніпра. Родина провела час у Карпатах. Наталка Карпа зізналась, як зараз складаються її стосунки з чоловіком.

У нас зараз відносини на відстані й це so bad. Бо складно на відстані. Але все-таки ми разом, і ми багато чого переосмислили, подужали, пройшли. Можливо, ще щось буде попереду непросте й нелегке, ніхто не знає,

– поділилась співачка.

Як минула відпустка чоловіка Наталки Карпи: відео

Виконавиця підкреслила: все, що нас не вбиває, робить нас сильніше. За її словами, подружжя пройшло непрості випробування та вийшли після них сильніші й міцніші. А головне, що їхня родина збереглась.

Як Наталка Карпа переживає складні моменти?

У соцмережах артистка активно показує своє життя, радісні моменти, особисте й материнство. Однак трапляються й періоди вигорання. Наталка Карпа зізналась, як бореться з таким станом.

"Бувають моменти, що не хочеться нічого. Ні знімати, ні розповідати. Я собі дозволяю побути в тиші. Рівно стільки, скільки відчуваю, що це потрібно. Я хандрю, але воно в мене не таке затяжне. Витягує моя донечка, яка перемикає, мої батьки, з якими я у Львові. Коли навіть хочеш похандрити, Златка не дає. З нею не посумуєш", – поділилася співачка.