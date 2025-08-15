Певица Наталка Карпа искренне рассказывает о том, как складываются ее отношения с мужем Евгением Тереховым, который служит в армии. Ранее она признавалась о кризисе, однако сейчас артистка подчеркивает: главное, что удалось сохранить семью.

Наталка Карпа в интервью Show 24 поделилась, что недавно Евгений Терехов (позывной – "Титановый Джексон") был в официальном отпуске. Супругам удалось увидеться впервые за долгое время.

К слову Тригерит, что Златка так растет, – Наталка Карпа об отношениях дочери с отцом, который в ВСУ

Евгений Терехов во время отдыха отпраздновал день рождения вместе с женой и друзьями, а также увиделся с семьей из Днепра. Семья провела время в Карпатах. Наталка Карпа призналась, как сейчас складываются ее отношения с мужем.

У нас сейчас отношения на расстоянии и это so bad. Потому что сложно на расстоянии. Но все-таки мы вместе, и мы многое переосмыслили, осилили, прошли. Возможно, еще что-то будет впереди непростое и нелегкое, никто не знает,

– поделилась певица.

Как прошел отпуск мужа Наталки Карпы: видео

Исполнительница подчеркнула: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. По ее словам, супруги прошли непростые испытания и вышли после них сильнее и крепче. А главное, что их семья сохранилась.

Полное интервью с Натальей Карпой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Как Наталка Карпа переживает сложные моменты?

В соцсетях артистка активно показывает свою жизнь, радостные моменты, личное и материнство. Однако случаются и периоды выгорания. Наталка Карпа призналась, как борется с таким состоянием.

"Бывают моменты, что не хочется ничего. Ни снимать, ни рассказывать. Я себе позволяю побыть в тишине. Ровно столько, сколько чувствую, что это нужно. Я хандрю, но оно у меня не такое затяжное. Вытягивает моя дочь, которая переключает, мои родители, с которыми я во Львове. Когда даже хочешь похандрить, Златка не дает. С ней не погрустишь", – поделилась певица.