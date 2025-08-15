Подробностями Карпа поделилась в интервью Show 24. Как и многие украинские семьи, их – общается онлайн.

Наталка Карпа рассказала, что они с дочкой созваниваются с Евгением Тереховым в течение дня.

Меня лично очень тригерит, что Златка так растет... Такие основные моменты, например, сейчас выпал первый зубчик, видит только мама и зубная фея, которая положит монету под подушку. А папа проживает все эти эмоции только через экран телефона,

– отметила певица.

Как Евгений Терехов однажды передал посылку семье?

Заслуженная артистка Украины призналась, что они скучают друг по другу и поддерживают. Недавно мужчина передал посылку из Харькова во Львов: сладости, любимое вино Карпы, кофе, орешки, а дочке – игрушки и вкусности. Певица говорит, что хоть это и мелочи, это приятно, и добавила, что Злата очень радовалась.

Это внимание и забота. Можно взять деньги и купить то же самое во Львове, но сам процесс, что папа из Харькова сам собирал, передал. Мы получили, она (Злата – Show 24) все ему показывала. Это маленькие моменты, но они все-таки добавляют общения и такой энергии, которой не хватает на расстоянии, которую забирает расстояние,

– подчеркнула Наташа.

