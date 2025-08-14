Об этом Карпа рассказала в интервью Show 24. Она также поддержала других женщин, которые ждут любимых с войны.

Смотрите также Твоя поддержка всегда рядом, – муж Наталки Карпы, который в ВСУ, щемяще к ней обратился

Ситуация на фронте сейчас очень сложная. Наталка Карпа отметила, что каждая женщина по-своему проживает потерю или то, что муж находится на линии фронте, в горячих точках, а иногда может не выходить на связь.

У меня была история, когда он ("Джексон" – Show 24) должен был выйти, а его не было, я себе места не находила. Это было где-то сутки. Честно скажу, это было тяжело. В голову лезет все глупое, начинается даже не паника, а отчаяние. Очень хотелось бы всех женщин, которые ждут мужчин, просто крепко-крепко обнять, даже молча. Потому что сами глаза все видят и сердце все чувствует,

– поделилась певица.

Важно! Полное интервью с Натальей Карпой читайте по ссылке.

Карпа – верующий человек, поэтому считает, что все ходят под Богом.

Очень хотелось бы попросить у Господа благословения для всех украинских женщин, которые ждут своих мужчин; для матерей, которые ждут своих сыновей; чтобы и сыновья, и дочери, и мужчины вернулись живые и невредимые. И вернулись в свои семьи,

– подытожила она.

Напомним, ранее мы писали, что известно о жизни и карьере Наталки Карпы.