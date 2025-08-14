Эксклюзивно в разговоре с журналисткой Show 24 она призналась, как ей удается зарабатывать во время войны. Как оказалось, у знаменитости есть несколько источников дохода.

Так, по словам Наталки Карпы, после начала полномасштабного вторжения все изменилось – ранее основную прибыль приносили гастроли и концерты, теперь же прибыль приносят другие источники.

Есть рекламные интеграции, есть музыкальный контент, который также монетизируется. В определенный момент у меня были небольшие продажи духов, оно срабатывало. Имею несколько подписанных контрактов, по которым работаю с определенными компаниями как бренд-амбассадорка,

– поделилась исполнительница.

