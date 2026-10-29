В Україні не бралися за лікування: зірка тіктоку Наталя Чабан розповіла про рак у 18 років

Популярна блогерка та зірка тіктоку Наталя Чабан розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням, яке їй діагностували у 18 років. Дівчина зіткнулася з рідкісною та агресивною формою раку – рабдоміосаркомою.

Лікуватися їй довелося у Польщі, адже в Україні лікарі не хотіли братися за такий складний випадок. Про перші симптоми хвороби, важке лікування та страх, який залишився навіть після одужання, інфлюенсерка розповіла в новому інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач.

Усе почалося у 2018 році після поїздки на море в Одесу. Коли Наталя повернулася додому, то відчула ущільнення на внутрішньому боці щоки. Дівчина зверталася до різних лікарів, а згодом потрапила до онкологічної лікарні, де мали з'ясувати, чи не є новоутворення злоякісним. Тим часом пухлина продовжувала рости. Приблизно за місяць-півтора Наталя почала втрачати слух на праве вухо. Тоді один із хірургів наполіг на операції й видалив пухлину.

Згодом дівчині діагностували рабдоміосаркому – рідкісну злоякісну пухлину, яка може швидко розвиватися та поширюватися. В Україні за її лікування не хотіли братися, тож родині довелося шукати допомоги за кордоном.

Головний лікар онкологічної лікарні каже їй (мамі Наталії Чабан, – 24 Канал), ви якщо не маєте грошей на це лікування, ви не збирайте, не спасете"… Як таке взагалі можна сказати? Мені так стало боляче за своїх батьків,

– сказала блогерка.

Зрештою лікування Наталія проходила у Варшаві. На неї чекали 14 блоків хімієтерапії та 30 днів променевої терапії. Курс виявився надзвичайно важким і мав серйозні побічні наслідки.

Лікарі в Польщі не панькаються взагалі. І вони кажуть: "Є така ймовірність, що ви вмрете. Але є хороші новини: ваш вид раку добре піддається хімієтерапії. Рік лікування – це мінімум. Буде дуже складний рік. Ви до того приготуйтеся і все, і живіть з тим". Я виходжу, мене починає просто трясти. Мені ніхто ніколи такі речі прямо в лоб не говорив,

– пригадала дівчина.

Через лікування Наталя втратила волосся, мала опік на обличчі через радіотерапію, перестала відчувати смак їжі, а на язику та в ротовій порожнині з'явилися болючі рани. Їй доводилося їсти перетерту їжу та приймати знеболювальні препарати. Також дівчина сильно схудла: за зросту 168 сантиметрів її вага становила лише 43-45 кілограмів. "Мені було погано, я блювала, я ридала багато", – зізналася Наталія.

Наталія Чабан під час лікування онкології / Скриншот з відео

Особливо важким для Наталі став десятий блок хімієтерапії. Вона почувалася настільки погано, що родина вирішила відмовитися від продовження лікування. За словами блогерки, лікарі планували провести повний курс із 14 блоків, однак стан дівчини викликав серйозне занепокоєння. Зрештою родина написала відмову від подальшої терапії.

Цей період став одним із найважчих випробувань у житті Наталі. Попри пережите, блогерці вдалося подолати хворобу. І хоча Наталя вже вісім років перебуває в ремісії, вона досі боїться, що хвороба може повернутися. Блогерка зізналася, що це її найбільший страх.

Інтерв'ю з Наталією Чабан: дивіться відео онлайн

З важкими випробуваннями через онкологічні захворювання стикаються й інші представники української культури. Нещодавно режисер Олексій Комаровський повідомив, що в нього діагностували рак шкіри на обличчі.