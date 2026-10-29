В Украине не брались за лечение: звезда TikTok Наталья Чабан рассказала о раке в 18 лет

Лечиться ей пришлось в Польше, ведь в Украине врачи не хотели браться за такой сложный случай. О первых симптомах болезни, тяжелом лечении и страхе, который остался даже после выздоровления, инфлюенсерша рассказала в новом интервью, которое вышло на YouTube-канале Ксении Щербач.

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Все началось в 2018 году после поездки на море в Одессу. Когда Наталья вернулась домой, она почувствовала уплотнение на внутренней стороне щеки. Девушка обращалась к разным врачам, а впоследствии попала в онкологическую больницу, где должны были выяснить, не является ли новообразование злокачественным. Тем временем опухоль продолжала расти. Примерно через месяц-полтора Наталья начала терять слух на правое ухо. Тогда один из хирургов настоял на операции и удалил опухоль.

Впоследствии девушке поставили диагноз "рабдомиосаркома" – редкая злокачественная опухоль, которая может быстро развиваться и распространяться. В Украине ее лечение не хотели брать на себя, поэтому семье пришлось искать помощи за рубежом.

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Главный врач онкологической больницы говорит ей (маме Натальи Чабан, – 24 Канал): "Если у вас нет денег на это лечение, не собирайте их, вы не спасете"… Как такое вообще можно сказать? Мне так стало больно за своих родителей– сказала блогерша.

В итоге Наталья проходила лечение в Варшаве. Ее ждали 14 блоков химиотерапии и 30 дней лучевой терапии. Курс оказался чрезвычайно тяжелым и имел серьезные побочные эффекты.

Врачи в Польше вообще не церемонятся. Они говорят: "Есть вероятность, что вы умрете. Но есть и хорошие новости: ваш вид рака хорошо поддается химиотерапии. Год лечения – это минимум. Это будет очень сложный год. Вы к этому приготовьтесь и все, и живите с этим". Я выхожу, меня начинает просто трясти. Мне никто никогда такие вещи прямо в лоб не говорил– вспомнила девушка.

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Из-за лечения Наталья потеряла волосы, получила ожог на лице из-за радиотерапии, перестала чувствовать вкус еды, а на языке и в полости рта появились болезненные язвы. Ей приходилось есть перетертую пищу и принимать обезболивающие препараты. Кроме того, девушка сильно похудела: при росте 168 сантиметров ее вес составлял всего 43–45 килограммов. "Мне было плохо, меня рвало, я много плакала", – призналась Наталья.

Наталья Чабан во время лечения онкологии / Скриншот из видео

Особенно тяжелым для Натальи стал десятый блок химиотерапии. Она чувствовала себя настолько плохо, что семья решила отказаться от продолжения лечения. По словам блогерши, врачи планировали провести полный курс из 14 блоков, однако состояние девушки вызывало серьезное беспокойство. В итоге семья написала отказ от дальнейшей терапии.

Этот период стал одним из самых тяжелых испытаний в жизни Натальи. Несмотря на пережитое, блогерше удалось победить болезнь. И хотя Наталья уже восемь лет находится в ремиссии, она до сих пор боится, что болезнь может вернуться. Блогерша призналась, что это ее самый большой страх.

Интервью с Натальей Чабан: смотрите видео онлайн

С тяжелыми испытаниями из-за онкологических заболеваний сталкиваются и другие представители украинской культуры. Недавно режиссер Алексей Комаровский сообщил, что у него диагностировали рак кожи на лице.