Чому Андрія Данилка немає в журі Нацвідбору: голова делегації від України назвала причину

Андрій Данилко, який кілька років був суддею на Національних відборах, не бере участі у конкурсі у 2025 році. Оксана Скибінська розповіла про це детальніше.

Голова делегації України на Євробаченні-2024 Оксана Скибінська розповіла, що Андрію Данилку пропонували взяти участь в опитуванні, де обирали членів журі. Про це пише 24 Канал з посиланням на M1 music.

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Оксана Скибінська роз'яснила, як відбувається процес відбору журі. Завдання команди Нацвідбору – сформувати перелік музичних експертів, продюсерів, артистів та запропонувати їм можливість взяти участь в опитуванні.

Організатори не можуть гарантувати, що той чи інший музичний експерт потрапить у суддівське крісло, адже голосування проходить у Дії. Вони лише пропонують, а артист чи експерт повинен ухвалити рішення.

Ми зверталися до Андрія Данилка, пропонували йому взяти участь у цьому опитуванні – претендувати на місце в журі. Він не погодився. Позитивної відповіді ми не отримали,

– пояснила Оксана Скибінська.

Нацвідбір-2025: головне

Національний відбір на Євробачення вкотре відбувається в Україні. Пісенний конкурс стартував ще минулого року, а 8 лютого пройде фінал.

До складу суддів увійшли Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

Перемогу на Нацвідборі на Євробачення 2025 букмекери пророкують гурту Ziferblat. Серед фаворитів також співачка Маша Кондратенко та FIЇNKA.