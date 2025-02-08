Разом із Машею Єфросиніною: Сергій Притула з'явився у фіналі Нацвідбору-2025

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 – вже в ефірі. Приємним сюрпризом стала поява Сергія Притули, який з'явився у кадрі з Машею Єфросиніною. Варто зазначити, що колись він був ведучим цього конкурсу.

Волонтер не просто так прийшов на цьогорічний Нацвідбір, а з важливою місією. Його благодійний фонд збирає кошти на гуманітарне розмінування, передає 24 Канал.

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Сергій Притула зізнався, що трішки зловив ностальгію за пісенним конкурсом, який не є для нього чужим, та звернувся до українців з проханням донатити. Його благодійний фонд оголосив збір грошей на оснащення мобільних груп розмінування Державної спеціальної служби транспорту. Якісне обладнання – це не лише розмінування українських полів та доріг, а також врятовані життя саперів.

Євробачення цьогоріч буде відбуватися у Швейцарії. На жаль, у нас міновибуховими речовинами забруднена територія в країні розміром в три Швейцарії. І не треба чекати завершення бойових дій, потрібно розміновувати наші українські землі просто вже і зараз,

– сказав Сергій Притула.

Сергій Притула і Маша Єфросиніна на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео

Важливо! Долучитися до збору коштів можна за посиланням.

Нагадаємо, Національний відбір на Євробачення-2025 можна дивитися онлайн на ютуб-каналі "Євробачення Україна", на телеканалі "Суспільне Культура" та у фейсбуці.

Зауважимо, текстову трансляцію пісенного конкурсу дивіться на сайті Show 24.