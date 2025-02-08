Інтрига розкрита: журі Нацвідбору-2025 назвало свого фаворита

10 фіналістів Національного відбору на Євробачення–2025 вже виступили на сцені, а судді оцінили їхні вокальні здібності й номери. Цьогоріч до складу журі увійшла Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

Їхнім фаворитом став KHAYAT, пише Show24. Теж цікаво Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025: текстова трансляція фіналу Нацвідбору Як проголосували журі у фіналі Нацвідбору-2025 Влад Шериф – 1

Абіє – 2

MOLODI – 7

Future Culture – 5

Маша Кондратенко – 8

KHAYAT – 10

FIЇNKA – 6

KRYLATA – 4

Ziferblat – 9

"ДК Енергетик" – 3

Як проголосували журі у фіналі Нацвідбору-2025 /Скриншот з відео