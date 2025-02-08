8 лютого, 22:56
Інтрига розкрита: журі Нацвідбору-2025 назвало свого фаворита
10 фіналістів Національного відбору на Євробачення–2025 вже виступили на сцені, а судді оцінили їхні вокальні здібності й номери. Цьогоріч до складу журі увійшла Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.
Їхнім фаворитом став KHAYAT, пише Show24.
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Як проголосували журі у фіналі Нацвідбору-2025
- Влад Шериф – 1
- Абіє – 2
- MOLODI – 7
- Future Culture – 5
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 10
- FIЇNKA – 6
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 9
- "ДК Енергетик" – 3
Як проголосували журі у фіналі Нацвідбору-2025 /Скриншот з відео