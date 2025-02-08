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Show24 Українські зірки Інтрига розкрита: журі Нацвідбору-2025 назвало свого фаворита
8 лютого, 22:56
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Інтрига розкрита: журі Нацвідбору-2025 назвало свого фаворита

Софія Хомишин

10 фіналістів Національного відбору на Євробачення–2025 вже виступили на сцені, а судді оцінили їхні вокальні здібності й номери. Цьогоріч до складу журі увійшла Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко. 

Їхнім фаворитом став KHAYAT, пише Show24. 

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Як проголосували журі у фіналі Нацвідбору-2025

  • Влад Шериф – 1
  • Абіє – 2
  • MOLODI – 7
  • Future Culture – 5
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 10
  • FIЇNKA – 6
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 9
  • "ДК Енергетик" – 3


Як проголосували журі у фіналі Нацвідбору-2025 /Скриншот з відео