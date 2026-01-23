Оголосили ведучих Національного відбору на Євробачення-2026: хто вперше вестиме конкурс

7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Поступово організатори розкривають деталі про конкурс.

Так, стало відомо, хто буде ведучими шоу. Про це повідомили в телеграм-каналі Євробачення. Україна.

Не пропустіть Зірка фільму "Ти – космос" став Заслуженим артистом України

Ведучими Національного відбору-2026 будуть Леся Нікітюк та офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко.

Анна Тульєва стане ведучою зони єврофанів, а також вестиме передшоу Нацвідбору.



