Правила Нацвідбору можуть змінити: команда Олі Полякової зробила нову заяву
- Суспільне готове обговорити зміни правил Нацвідбору на Євробачення після 2026 року, але не змінювати поточні правила для відбору.
- Михайло Ясинський вважає правило 4.6 дискримінаційним і пропонує зміни, які зберігають заборону співпраці з Росією після 24 лютого 2022 року, з урахуванням індивідуальних обставин до цієї дати.
17 грудня відбулася онлайн-конференція, ініційована українським продюсером Михайлом Ясинським. Під час події обговорили зміни правил Національного відбору на Євробачення.
За словами модератора, Суспільне готове до обговорення зміни правил Нацвідбору, передає 24 Канал.
Як виявилося, 17 грудня команда Олі Полякової отримала лист від команди Суспільного, де зазначено, що організатори Національного відбору нібито готові до обговорення зміни правил Нацвідбору. Водночас це має відбутися вже після проведення Євробачення-2026.
Для мене важливо зафіксувати цей момент. Мова йде не про втручання в поточний відбір і не про перегляд його результатів. Йдеться про якість правил у перспективі та готовність до фахового діалогу після завершення конкурсу,
– зазначив Михайло Ясинський.
Чому хочуть змінити правила Національного відбору на Євробачення?
- Михайло Ясинський вважає чинне правило 4.6 дискримінаційним. Воно забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, змагатися за участь представляти Україну на міжнародній арені.
- Продюсера обурює те, що зазначена заборона застосовується без врахування індивідуальних обставин, мотивів, контексту та безвідносно до громадянської позиції артиста.
- Водночас команда Михайла Ясинського презентувала напрацьовані пропозиції до альтернативної редакції пункту 4.6 Правил Нацвідбору. Вони передбачають збереження безумовної заборони будь-якої співпраці з державою-агресором після 24 лютого 2022 року, а також індивідуальну оцінку діяльності до цієї дати з урахуванням публічної позиції артиста, фінансової прозорості та права на подання пояснень.