Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

Фінал національного відббру на Євробачення-2025 відбудеться вже за тиждень. Українці та члени журі оберуть артиста або колектив, що представить країну на пісенному конкурсі у Базелі.

Національний відбір офіційно стартував у вересні 2024 року, коли стало відомо, що Україна бере участь у Євробаченні-2025. 24 Канал зібрав все, що відомо про цьогорічний пісенний конкурс.

До слова Грандіозне та епічне українське шоу: офіційна дата фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025

Коли відбудеться Нацвідбір-2025

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого. Він пройде у форматі телевізійного концерту.

Відкриватимуть захід українські зірки пісенного конкурсу, упродовж фіналу буде кілька інтервал-актів. Учасники та їхні команди перебуватимуть у грін-румах. Всі ці елементи створять ефект справжнього Євробачення.

Список усіх фіналістів Нацвідбору

Музичною продюсеркою Нацвідбору-2025 після Дмитра Шурова стала Тіна Кароль. Артистка разом з командою конкурсу обирала тих, хто гідний бути серед претендентів на перемогу. Спершу українцям представили лонглист, згодом – список 9 фіналістів.

Також фани Євробачення мали змогу обрати ще одного музиканта серед тих учасників лонглиста, які не увійшли до фіналу. Найбільше голосів отримала FIЇNKA, яка стала 10 фіналісткою конкурсу.

Уже відбулось жеребкування, з допомогою якого визначили порядкові номери виступу учасників у фіналі. Конкурс відкриватиме Влад Шериф, а останніми виступатимуть "ДК Енергетик".

Влад Шериф – Wind of Change Абіє – "Дім" MOLODI – My Sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No Time To Cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay True Ziferblat – Bird of Pray "ДК Енергетик" – "Сіль".

Усі пісні фіналістів Нацвідбору-2025: слухайте онлайн

Хто судитиме учасників: список членів журі

Як і щороку, суддів Нацвідбору обирали українці в застосунку Дія. Склад журі з минулого року змінився лише частково.

Отож, професійним оком фіналістів Нацвідбору оцінюватимуть переможниця Євробачення-2016 Джамала, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та фронтвумен колективу Go_A, що підкорював конкурс у 2021, Катерина Павленко.



Журі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільне Євробачення

Хто вестиме Нацвідбір-2025

Склад ведучих цьогоріч теж не зазнав кардинальних змін. Обличчя тих, хто проведе фінал Нацвідбору, вже знайомі українцям. Це:

інтерв'юерка і ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна;

офіційний "голос" Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко;

стендап-комік Василь Байдак.

Анна Тульєва вестиме передшоу Нацвідбору-2025.



Ведучі Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільне Євробачення

Де дивитися фінал Нацвідбору

Національний відбір транслюватимуть на кількох платформах. Зокрема, ви зможете слідкувати за останніми новинами та переглядати онлайн-трансляцію на Show 24, а також на офіційних майданчиках:

телеканал "Суспільне Культура";

сайт Суспільне Культура;

фейсбук-сторінки Суспільного та "Євробачення Україна";

сайт Євробачення в Україні;

застосунок Дія (обрати "Дія. ТБ" та канал "Суспільне Культура HD")

Як проголосувати за фаворита

Обрати свого фаворита можна буде під час фіналу Нацвідбору у застосунку Дія. Взяти участь у голосуванні зможуть українці віком від 14 років. Щоб віддати голос за найкращого, на вашу думку, учасника, потрібно буде відкрити застосунок, перейти до розділу "Сервіси", за ним обрати "Опитування".

Минулого року кількість охочих проголосувати за фаворита була такою великою, що у Дії стався збій, через що результати були оголошені наступного дня. Щоб не повторити помилок, організатори відбору додали ще одну можливість віддати голос за найкращого учасника – через смс-голосування. Всі деталі оголосять на фіналі.