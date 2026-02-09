Злата Огнєвіч відповіла на чутки, що членам журі Нацвідбору заплатили близько 50 тисяч гривень

У мережі ходять чутки, що члени журі Національного відбору на Євробачення-2026 отримали гонорар у розмірі близько 50 тисяч гривень. Відповідну інформацію прокоментувала Злата Огнєвіч.

Журналістка "Туру зірками" Наталія Тур поспілкувалась з Огнєвіч за лаштунками пісенного конкурсу. Новий випуск проєкту сьогодні вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Люди, що ви таке видумуєте? Я скажу більше, своїм луком я повністю займалася сама і вкладала свої власні кошти,

– сказала Злата Огнєвіч, коли Наталія Тур запитала, чи дійсно члени журі отримали близько 50 тисяч гривень.

Так, співачка конкретно не відповіла на чутки, проте натякнула, що це неправдива інформація.

Огнєвіч також поділилась, що їй було складно робити вибір на Національному відборі на Євробачення-2026. Співачка розповіла, що звертала увагу на вокал учасників і "обирала серцем".

Це єдиний правильний критерій мене як глядачки, а не тільки журі, оцінити виступ учасника. Мій вибір сьогодні збігся з репетиційними дублями та головним ефіром. Але всі учасники дуже цікаві, харизматичні. Переможець має бути тільки один,

– додала артистка.

Злата Огнєвіч у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

