Найбажаніший актор країни: відоме ім'я головного героя 14 сезону шоу "Холостяк"
Телеканал СТБ анонсував новий, 14 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм стане відомий український актор – Тарас Цимбалюк.
Відомий український актор Тарас Цимбалюк стане новим "Холостяком". Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм реаліті-шоу.
До слова Я шокована сиділа, – подруга Терена розкрила правду про його стосунки з переможницею "Холостяка"
У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового "Холостяка" – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк,
– оголосив канал СТБ.
Організатори романтичного проєкту повідомили, що отримали сотні повідомлень від жінок з проханням побачити саме Тараса Цимбалюка в ролі головного героя.
"У свої 35 Тарас має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках. Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", – додають на СТБ.
"Холостяк" вийде на екрани вже цієї осені. Організатори запрошують тих, хто бажає взяти участь у шоу, заповнити анкету на сайті.
Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк": відео
Нагадаємо, героєм 13 сезону "Холостяка" був ветеран війни Олександр "Терен" Будько. У нього нібито склалися стосунки з переможницею Інною Бєлєнь, але через певний час пара розійшлась. Нещодавно подруга Терена заявила, що у них взагалі не було відносин.
Що відомо про Тараса Цимбалюка
- Тарас Цимбалюк народився в місті Корсунь-Шевченківський у родині викладачів. У 2013 році закінчив навчання у Київському університеті театру й кіно імені Карпенка-Карого. Дебютував на телебаченні у 2011 році в серіалі "Щоденники темного". Широку популярність йому принесла роль у серіалі "Спіймати Кайдаша".
- Тарас Цимбалюк був одружений двічі. Його перший шлюб був з однокурсницею Ангеліною. Пара зіграла весілля через 2 роки в стосунках й згодом зрозуміла, що це було поспішне рішення. У 2021 році актор одружився з візажисткою і фотографинею Тіною Антоненко. Через рік пара розлучилася.
- Згодом Тарас Цимбалюк повідомив про стосунки з рестораторкою Світланою Готочкіною. Наприкінці 2024 року актор натякнув на розставання.