Найбажаніший актор країни: відоме ім'я головного героя 14 сезону шоу "Холостяк"

Телеканал СТБ анонсував новий, 14 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм стане відомий український актор – Тарас Цимбалюк.

Відомий український актор Тарас Цимбалюк стане новим "Холостяком". Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм реаліті-шоу.

До слова Я шокована сиділа, – подруга Терена розкрила правду про його стосунки з переможницею "Холостяка"

У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового "Холостяка" – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк,

– оголосив канал СТБ.

Організатори романтичного проєкту повідомили, що отримали сотні повідомлень від жінок з проханням побачити саме Тараса Цимбалюка в ролі головного героя.

"У свої 35 Тарас має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках. Вустами своїх персонажів Тарас багато разів говорив про кохання. Але цієї осені він готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", – додають на СТБ.

"Холостяк" вийде на екрани вже цієї осені. Організатори запрошують тих, хто бажає взяти участь у шоу, заповнити анкету на сайті.

Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк": відео

Нагадаємо, героєм 13 сезону "Холостяка" був ветеран війни Олександр "Терен" Будько. У нього нібито склалися стосунки з переможницею Інною Бєлєнь, але через певний час пара розійшлась. Нещодавно подруга Терена заявила, що у них взагалі не було відносин.

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