30 років, як душа відлетіла у вічність: пісні Назарія Яремчука, які житимуть вічно

Уже завтра, 30 червня, буде рівно 30 років, як Назарій Яремчук помер від раку шлунку. Співаку було всього 43 роки, однак його пісні продовжують жити до сьогодні, зберігаючи пам'ять про видатного артиста.

Шлях до слави у Яремчука був кропіткий. Не з першого разу йому вдалось вступити до вишу, але у 1969 році він став учасником ВІА "Смерічка". Через три роки разом із Зінкевичем та Івасюком виступили з піснею "Червона рута" у Москві на фіналі конкурсу "Пісня року – 1971", здобувши шалену популярність на весь Радянський Союз.

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Згодом розпався дует Яремчука та Зінкевича, а у 1978 році Назарій отримав звання заслуженого артиста УРСР. Поступово налагоджує особисте життя, але 1993 рік став переломним. У співака діагностували рак шлунку. Його найближчі родичі робили все можливе, щоб врятувати виконавця, однак недуга виявилась сильнішою. Останній виступ легенди української естради відбувся на Співочому полі у Києві. Новина про смерть співака стала справжньою трагедією, адже Україна залишилась без ще одного відданого сина та патріота. Та попри таку трагічну подію, пам'ять про Назарія Яремчука продовжує жити через пісні, пише Show24.

Пісні Назарія Яремчука, які житимуть вічно

Пісня "Червона рута", яка належить авторству Володимира Івасюка, має особливе звучання у виконанні Яремчука.

Назарій Яремчук – "Червона рута": дивіться відео онлайн

"Я піду в далекі гори" – композиція, яку створив Івасюк, спочатку мала назву "Мила моя" та дещо інший текст. Цікаво, що серед виконавців був не тільки Яремчук, а й Квітка Цісик, Оксана Муха, Василь Зінкевич та інші.

Назарій Яремчук і ВІА "Смерічка" – "Я піду в далекі гори": слухайте пісню онлайн

У 1979 році Яремчук, Дворський і Кудрявцев написали знамениті "Стожари", які до сьогодні не втратили популярності.

Назарій Яремчук – "Стожари": дивіться відео онлайн

Цікаво, що донька артиста, Марія Яремчука, попросила Володимира Дантеса переспівати "Стожари". Вихід нового аранжування був пов'язаний із документальною кінострічкою про Назарія Яремчука.

"Водограй" вважається однією з найвідоміших українських пісень у світі. У 1972 році Яремчук у дуеті з Мирославою Єжеленко виконали композицію, що зробило її найкращою на теренах СРСР.

Назарій Яремчук та Мирослава Єжеленко – "Водограй": дивіться відео онлайн

Перше виконання шлягеру "Гай, зелений гай" Юрій Рибчинський та Олександр Злотник доручили саме Яремчуку. Тоді пісня потрапила під радянську заборону, бо її назвали низькохудожнім твором.

Назарій Яремчук – "Гай, зелений гай": дивіться відео онлайн

Це далеко не весь список пісень, які належали виконанню артиста. Але згадані композиції є прикладом того, як культурний спадок передається наступним поколінням, віддаючи подяку всім, хто створив таке надбання.