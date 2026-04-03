Не тільки Клопотенко: учасники "МастерШефу", яких обожнювали глядачі

Сьогодні в ефірі вже 17-й сезон проєкту "МастерШеф". Очевидно, що за стільки років існування шоу публіка мала не одного улюблениця. Що цікаво, найчастіше обранцями ставали не переможці.

У програмі доволі часто є люди з відмінним почуттям гумору, які говорять прямо те, що думають. Деякі з них стали справжніми зірками смішних відео у тіктоці. Сьогодні 24 Канал розповість про деяких з них.

Зверніть увагу Куди зник Павло Костіцин – найтаємничіший ведучий українського телебачення

Де зараз улюбленці публіки з "МастерШеф"?

Денис Савенко

Денис був одним із найпопулярніших учасників 15 сезону головного кулінарного шоу країни. Після проєкту хлопець продовжив розвиватись у кулінарії, однак у вересні 2025 року повідомив, що виїхав з України до Праги.

Нагадаємо, що раніше уряд дозволив чоловікам від 18 до 22 років включно виїжджати з країни без обмежень на час дії воєнного стану.

Сьогодні фіналіст шоу продовжує розвиватись у кулінарії, а також веде блог.

Єлизавета Глінська

Після перемоги у 2 сезоні кулінарка почала розвиватись у кондитерській сфері. А у 2016 році стала переможницею на Чемпіонаті світу з виготовлення кондитерських виробів Mondial Des Arts Sucres у столиці Франції. Видала декілька книг, була суддею "МастерШеф. Професіонали" і "МастерШеф-9".

Євген Клопотенко

Очевидно, що ми не могли опустити зі списку одного з найпопулярніших кулінарів України. На "МастерШеф" Євген полюбляв експерименти, що і продовжує робити до сьогодні. Попри те, що думки публіки щодо кулінарних ідей Клопотенка діляться на два табори, це не завадило йому відкрити власний онлайн-курс, стати автором проєкту зі зміни шкільного харчування Cult Food, видати кулінарну книгу, а також бути співзасновником низки закладів харчування.

Вадим Бжезинський (Пава)

Вадим переміг у 7 сезоні й став популярним під псевдонімом Пава. На шоу чоловік не просто смачно готував, а й часто жартував, через що неодноразово ставав зіркою мемів.

Бжезинський активно веде соцмережі, ділиться кулінарними рецептами та секретами, а також дуже часто знімає кумедний розважальний контент. На його інстаграм-сторінку підписано понад пів мільйона людей.

Катерина Велика

Катерина також була справжньою зіркою п'ятого сезону. Її фрази розлетілись на крилаті цитати, надмірна емоційність стала візитівкою, а пристрасть до вишуканої кулінарії залишається і досі. У 2024 році стало відомо, що вона розлучається з чоловіком після 15 років шлюбу.

Віктор Перехрест

Віктор був учасником четвертого сезону, а потім прийшов на "МастерШеф. Битва сезонів". Його унікальне уміння коментувати все, що відбувалось на кухні, охрестили "перлами". Ба більше, на ютубі проєкт навіть зробив велике відео на 13 хвилин із найкращими фразами Перехрестами.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни кулінар долучився до парамедиків, а сьогодні несе службу у війську.

Анатолій Цуперяк

Ну про цього чоловіка, мабуть, чули всі. Його унікальна говірка й можливість говорити все, що думаєш, зробили Анатолія зіркою проєкту. Попри те, що вже чимало років пройшло з його участі, однак у соцмережах досі випливають архівні відео, які завжди підіймають настрій.

Сьогодні кулінар не надто активний у соцмережах, а його інстаграм-сторінка доступна для вибраних користувачів.

Ольга Мартиновська

Суддя "МастерШеф" не просто була учасницею, а й стала переможницею. Публіці найбільше подобалась її поведінка, адже уже тоді Мартиновська старалась поводити себе як професіонал.

У 2017 році вона стала управителькою та співвласницею ресторану Les Foodies. У 2020 році стала суддею "Мастер Шеф", а також заснувала Кулінарну академію. Цікаво, що у ролі судді вона також відзначається дотепністю.

Олександр Зубко

Переможець 16 сезону став унікальним надбанням проєкту. Усе через те, що він єдиний за всі сезони, хто жодного разу не одягнув чорного фартуха. Він високо проявляв кулінарні здібності, а також вирізнявся особливою добротою.

У березні цього року стало відомо, що Зубко приєднався до лав ЗСУ й уже пройшов військові навчання.

Очевидно, що це далеко не весь список людей, які мали б тут бути. За стільки років існування "МастерШеф" десятки учасників стали справжніми зірками. Гумор, особливі кулінарні вміння і бажання до розвитку – це ті риси, які завжди знаходять місце у серцях глядачів.