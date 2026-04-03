В программе довольно часто есть люди с отличным чувством юмора, которые говорят прямо то, что думают. Некоторые из них стали настоящими звездами смешных видео в тиктоке. Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых из них.

Где сейчас любимцы публики из "МастерШеф"?

Денис Савенко

Денис был одним из самых популярных участников 15 сезона главного кулинарного шоу страны. После проекта парень продолжил развиваться в кулинарии, однако в сентябре 2025 года сообщил, что уехал из Украины в Прагу.

Напомним, что ранее правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны без ограничений на время действия военного положения.

Денис Савенко на проекте "МастерШеф": смотрите видео онлайн

Сегодня финалист шоу продолжает развиваться в кулинарии, а также ведет блог.

Елизавета Глинская

После победы во 2 сезоне кулинарка начала развиваться в кондитерской сфере. А в 2016 году стала победительницей на Чемпионате мира по изготовлению кондитерских изделий Mondial Des Arts Sucres в столице Франции. Издала несколько книг, была судьей "МастерШеф. Профессионалы" и "МастерШеф-9".

Елизавета Глинская / Фото из инстаграма

Евгений Клопотенко

Очевидно, что мы не могли опустить из списка одного из самых популярных кулинаров Украины. На "МастерШеф" Евгений любил эксперименты, что и продолжает делать до сих пор. Несмотря на то, что мнения публики относительно кулинарных идей Клопотенко делятся на два лагеря, это не помешало ему открыть собственный онлайн-курс, стать автором проекта по изменению школьного питания Cult Food, издать кулинарную книгу, а также быть соучредителем ряда заведений питания.

Евгений Клопотенко на проекте "МастерШеф": смотрите видео онлайн

Вадим Бжезинский (Пава)

Вадим победил в 7 сезоне и стал популярным под псевдонимом Пава. На шоу мужчина не просто вкусно готовил, но и часто шутил, из-за чего неоднократно становился звездой мемов.

Бжезинский активно ведет соцсети, делится кулинарными рецептами и секретами, а также очень часто снимает забавный развлекательный контент. На его инстаграм-страницу подписано более полумиллиона человек.

Пава на проекте "МастерШеф": смотрите видео онлайн

Екатерина Великая

Екатерина также была настоящей звездой пятого сезона. Ее фразы разлетелись на крылатые цитаты, чрезмерная эмоциональность стала визитной карточкой, а страсть к изысканной кулинарии остается до сих пор. В 2024 году стало известно, что она разводится с мужем после 15 лет брака.

Екатерина Великая на проекте "МастерШеф": смотрите видео онлайн

Виктор Перехрест

Виктор был участником четвертого сезона, а потом пришел на "МастерШеф. Битва сезонов". Его уникальное умение комментировать все, что происходило на кухне, окрестили "перлами". Более того, на ютубе проект даже сделал большое видео на 13 минут с лучшими фразами Перекрестков.

Напомним, что с начала полномасштабной войны кулинар присоединился к парамедикам, а сегодня несет службу в армии.

Виктор Перехрест и его перлы на "МастерШефе": смотрите видео онлайн

Анатолий Цуперяк

Ну об этом мужчине, наверное, слышали все. Его уникальный говор и возможность говорить все, что думаешь, сделали Анатолия звездой проекта. Несмотря на то, что уже немало лет прошло с его участия, однако в соцсетях до сих пор всплывают архивные видео, которые всегда поднимают настроение.

Анатолий Цуперяк на проекте "МастерШеф": смотрите видео онлайн

Сегодня кулинар не слишком активен в соцсетях, а его инстаграм-страница доступна для избранных пользователей.

Ольга Мартыновская

Судья "МастерШеф" не просто была участницей, но и стала победительницей. Публике больше всего нравилось ее поведение, ведь уже тогда Мартыновская старалась вести себя как профессионал.

В 2017 году она стала управляющей и совладелицей ресторана Les Foodies. В 2020 году стала судьей "Мастер Шеф", а также основала Кулинарную академию. Интересно, что в роли судьи она также отмечается остроумием.

Ольга Мартыновская на проекте "МастерШеф": смотрите видео онлайн

Александр Зубко

Победитель 16 сезона стал уникальным достоянием проекта. Все потому, что он единственный за все сезоны, кто ни разу не надел черный фартук. Он высоко проявлял кулинарные способности, а также отличался особой добротой.

В марте этого года стало известно, что Зубко присоединился к рядам ВСУ и уже прошел военные учения.

Александр Зубко в ВСУ / Фото из инстаграма

Очевидно, что это далеко не весь список людей, которые должны были бы здесь быть. За столько лет существования "МастерШеф" десятки участников стали настоящими звездами. Юмор, особые кулинарные умения и желание к развитию – это те черты, которые всегда находят место в сердцах зрителей.