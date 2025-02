5 виступів України на Євробаченні, про які говорили всі: якими вони були

Україна вже понад 20 років бере участь у Євробаченні. Кожного року представники нашої країни вражають стилем, музикою та креативністю.

На Євробаченні в українських конкурсантів були як злети, так і падіння. Деякі виступи довелось записати до категорії "провальних", а деякі стали настільки успішними, що продовжують триматись у топі найкращих, пише Show24.

5 виступів України на Євробаченні, про які говорили всі

Руслана Лижичко – "Дикі танці"

У 2004 році виконавиця вирушила на Євробачення з піснею Wild Dances. Неймовірний образ амазонки, запальна хореографія та потужна енергетика на довго запам'ятались публіці.

Козирем співачки стало й те, що на пресконференції вона пригощала журналістів горілкою, салом і навіть вчила грати на трембіті. Її зусилля виявились недаремними, адже Руслана здобула перемогу й безсумнівно отримала статус музичної ікони.

Ruslana – Wild Dances (Winner of Eurovision 2004): дивіться відео онлайн

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Попри те, що виступ Андрія Данилка не здобув перемоги, а зайняв 2 місце, це не завадило стати йому найяскравішою зіркою Євробачення на довгі роки. Цікаво, що росіяни звинуватили артиста у тому, що начебто у рядках "Lasha Tumbai" він співає "раша, гудбай". Співак спростував цю думку, однак після повномасштабного вторгнення Сердючка сказала співати "Russia goodbye".

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai (Eurovision 2007): дивіться відео онлайн

Джамала – "1944"

У 2016 році Джамала приїхала на Євробачення до Стокгольму із піснею "1944", яка присвячена депортації кримськотатарського народу. Трек відгукнувся публіці потужним меседжем, що допомогло співачці здобути перемогу.

Її образ, сила голосу та зміст пісні не змогли залишити байдужим нікого. Навіть Росія звинуватила Джамалу та Україну у політизації, однак це не завадило привезти перемогу на Батьківщину. Цікавий факт, що кримськотатарська мова вперше прозвучала тоді зі сцени конкурсу.

Jamala – "1944" (Євробачення-2016): дивіться відео онлайн

Go_A – SHUM

У 2020 році український гурт Go_A мав представляти Україну на співочому шоу в Нідерландах. Але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс перенесли. У лютому 2021 року оголосили, що гурт виступить на Євробаченні-2021 із піснею SHUM, що заснована на українській грі-веснянці.

Стиль виконання, незвичні образи та постановка не могли оминути жодного прискіпливого глядача. Навіть конкурсанти з інших країн за лаштунками намагались вивчити кілька рядків з українського треку. Від так, на конкурсі, за підсумками глядацького голосування, Go_A посів 2-ге місце, проте за загальною кількістю голосів – 5-те місце.

Go_A – SHUM (Євробачення-2021): дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, молода команда вирішила спробувати власні сили у Національному відборі на Євробачення з композицією Stefania, яка присвячена матері Олега Псюка. У фіналі розгорівся скандал, адже перемогу здобула співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", а Kalush Orchestra посів друге місце.

Але через низку скандалів довкола співачки, зокрема, через підроблену довідку про поїздку у 2015 році до тимчасово окупованого Криму, що суперечить правилам конкурсу, Оргкомітет звернувся до срібних призерів із пропозицією представити Україну на співочому конкурсі, на що колектив дав схвальну відповідь.

В італійському Турині Kalush Orchestra здобув третю перемогу для нашої країни. Олег Псюк після виступу у фіналі на сцені вигукнув: "Help Mariupol, help Azovstal now!". У мережі одразу почали писати, що це порушує правила конкурсу, який "поза політикою", однак Україну ніхто не дискваліфікував.

Kalush Orchestra – Stefania (Євробачення-2022): дивіться відео онлайн

Цікавий факт, що рожева панамка репера настільки сподобалась іноземній аудиторії, що вона стала візитівкою, як України, так і гурту.