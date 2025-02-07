Насправді скандали на будь-яких шоу – це вже так звана "норма", яка частенько не подобається публіці. Аудиторія чекає на організованість і професійність усіх учасників заходу, однак деколи все виходить з-під контролю. У добірці Show24 пропонуємо пригадати гучні скандали, які стались на Нацвідборах у минулі роки.

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Скандали на Нацвідборах на Євробачення

TAYANNA запідозрили у співі під фонограму

Артистка у 2018 році спробувала свої сили у Нацвідборі, однак участь не минулась без мініскандалу. Андрій Данилко, який був у складі журі, сказав, що у нього є підозра нібито артистка виступає не наживо, а під фонограму. Він стверджував, що отримав чимало дзвінків від інших людей, які стверджували те саме.

Артист попросив TAYANNA заспівати частину пісні наживо. На це прохання зал та менеджер співачки відреагували хвилею обурення. Данилку ж така реакція не сподобалась і він сказав представнику співачки "піти в пі*ду та випити теблеток".

Скандал з Данилком і TAYANNA на Нацвідборі: дивіться відео онлайн

Співачка таки виконала прохання судді та довела, що не співала під фонограму. У конкурсі виконавиця так і не перемогла, однак цей інцидент надовго запам'ятався публіці.

Дует ANNA MARIA та позиція щодо анексії Криму та війни на Донбасі

У 2019 році, коли сестри-близнюки пройшли до фіналу Нацвідбору, вони дали інтерв'ю Роману Скрипіну. Дівчатам ставили питання про окупацію Криму та чий він є.

Якщо спершу виконавиці відповідали, що "Крим – наш, бо це наш дім. Мій з моєю сестрою. Ми там народилися, ми там почали співати", то в ході інтерв'ю все змінилось. А на питання "Що сталось з Кримом?" дівчата спершу опирались, однак Анна взяла ініціативу у свої руки й все ж дала відповідь, яка дуже сильно не сподобалась українській публіці.

Мені здається, що Україна просто втратила Крим. Це наша думка. Безліч політиків можуть казати, що Крим наш з української сторони. Ми кажемо, що це наш дім. Та, як сказав наш земляк Олександр Усик, можемо безліч разів казати, що Крим наш, але ми їдемо додому через два кордони,

– висловилась Анна.

Коли дует виходив на сцену у фіналі Нацвідбору, їм аплодувала мізерна частина аудиторії.

Maruv і діяльність у Росії

Артистка, яка у 2019 році боролась за право представляти Україну на Євробаченні, сьогодні не позбавилась прихильності до Росії.

MARUV перемогла на Національному відборі з піснею Siren Song, однак не дійшла згоди з НСТУ й не підписала контракт. Співачка наче погоджувалася не гастролювати в Росії, але відмовилась передавати права на кліп і пісню.

MARUV – Siren Song: дивіться відео онлайн

Під час відбору вона сипала заявами у стилі "какая разніца": стверджувала, що в Росії виступає, бо несе мир, а росіян не можна судити тільки через президента.

Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків,

– заявляла Анна Корсун.

Гурту TVORCHI вимкнули музику в навушниках

У 2020 році хлопці намагались отримати квиток на Євробачення. Однак судді були критичними й зауважили, що пісня дійсно крута, але вокал Джеффрі розкритикували.

Вокал був ще гіршим, ніж тиждень тому. Це було слухати не надто приємно, я розчарований,

– сказав Віталій Дроздов.

Після цього в інстаграмі дуету з'явилась інформація, що їм вимкнули музику в навушниках.

Гурту TVORCHI вимкнули музику в навушниках / Скриншот з інстаграму

У мережі ж почали писати, що хлопців просто "злили".

Alina Pash та відвідини анексованого Криму

У 2022 році Kalush Orchestra та Alina Pash стали головними конкурентами на Нацвідборі. За результатами голосування, перше місце і право брати участь в конкурсі виборола співачка з піснею "Тіні забутих предків", а гурт посів друге місце.

Але під час оголошення балів відбулась плутанина. Коли ведучий Тімур Мірошниченко оголошував результати, то декілька разів помилився з балами. Крім того, під час оголошення не працювало електронне табло, де мали б відображатись бали та підсумки. Через це ні глядачі, ні учасники не змогли бачити підрахунок.

Ця ситуація виявилась дивною і Kalush Orchestra звернувся до організаторів заходу показати їм результати голосування глядачів. Команді так і не показали результати, а Олег Псюк звинуватив організаторів Нацвідбору у фальсифікації.

Alina Pash і Kalush / Колаж 24 Каналу

Після цього "Суспільне" пояснило, що сталась помилка від редакторки.

Редакторка, яка дублювала результати в навушник ведучому Тімуру Мірошниченку, переплутала стовпчики й почала читати результати не по голосуванню глядачів, а підсумкові,

– пояснював продюсер та керівник компанії "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко.

Однак на цьому скандал не закінчився. Виявилось, що Alina Pash продемонструвала підроблену довідку про поїздку у 2015 році до тимчасово окупованого Криму, що суперечило правилам конкурсу. Ба більше, в артистки навіть є фото на Червоній площі у Москві, яке датовано 2017 роком. Оргкомітет звернувся до срібних призерів із пропозицією представити Україну на співочому конкурсі. Колектив прийняв схвальне рішення.

Збій у голосуванні

У 2024 році українцям запропонували віддати свої голоси за переможця Нацвідбору Євробачення через Дію, однак під час голосування застосунок "ліг".

Як тоді пояснив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, під час голосування у Нацвідборі Євробачення сталося рекордне навантаження за весь час роботи застосунку.

Дія не зберігає персональні дані, тож при вході в опитування відправляє запит у реєстр і перевіряє громадянство та вік. Реєстр не зміг опрацювати великий потік, тому виникла штучна черга з відповідями, що й призводить до збою відображення користувачам опитування,

– пояснив він.

Через це голосування продовжили майже на добу, щоб глядачі мали можливість підтримати свого фаворита.

Результати фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024 / Скриншот із відео

Загалом участь у цьому голосуванні взяли 1 167 176 українців. Саме через таке навантаження система дала збій. Для порівняння: у 2023 році представника України на Євробаченні обирали через Дію, і тоді до голосування долучилося 166 тисяч українців.

Коротко про Національний відбір 2025