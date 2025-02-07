На самом деле скандалы на любых шоу – это уже так называемая "норма", которая частенько не нравится публике. Аудитория ждет организованность и профессионализм всех участников мероприятия, однако порой все выходит из-под контроля. В подборке Show24 предлагаем вспомнить громкие скандалы, которые произошли на Нацотборах в прошлые годы.

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Скандалы на Нацотборах на Евровидение

TAYANNA заподозрили в пении под фонограмму

Артистка в 2018 году попробовала свои силы в Нацотборе, однако участие не обошлось без мини-скандала. Андрей Данилко, который был в составе жюри, сказал, что у него есть подозрение якобы артистка выступает не вживую, а под фонограмму. Он утверждал, что получил немало звонков от других людей, которые утверждали то же самое.

Артист попросил TAYANNA спеть часть песни вживую. На эту просьбу зал и менеджер певицы отреагировали волной возмущения. Данилко же такая реакция не понравилась и он сказал представителю певицы "пойти в пи*ду и выпить теблеток".

Скандал с Данилко и TAYANNA на Нацотборе: смотрите видео онлайн

Певица таки выполнила просьбу судьи и доказала, что не пела под фонограмму. В конкурсе исполнительница так и не победила, однако этот инцидент надолго запомнился публике.

Дуэт ANNA MARIA и позиция относительно аннексии Крыма и войны на Донбассе

В 2019 году, когда сестры-близнецы прошли в финал Нацотбора, они дали интервью Роману Скрыпину. Девушкам задавали вопросы об оккупации Крыма и чей он есть.

Если сначала исполнительницы отвечали, что "Крым – наш, потому что это наш дом. Мой с моей сестрой. Мы там родились, мы там начали петь", то в ходе интервью все изменилось. А на вопрос "Что случилось с Крымом?" девушки сначала сопротивлялись, однако Анна взяла инициативу в свои руки и все же дала ответ, который очень сильно не понравился украинской публике.

Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Множество политиков могут говорить, что Крым наш с украинской стороны. Мы говорим, что это наш дом. И, как сказал наш земляк Александр Усик, можем множество раз говорить, что Крым наш, но мы едем домой через две границы,

– высказалась Анна.

Когда дуэт выходил на сцену в финале Нацотбора, им аплодировала мизерная часть аудитории.

Maruv и деятельность в России

Артистка, которая в 2019 году боролась за право представлять Украину на Евровидении, сегодня не лишилась приверженности к России.

MARUV победила на Национальном отборе с песней Siren Song, однако не пришла к согласию с НСТУ и не подписала контракт. Певица якобы соглашалась не гастролировать в России, но отказалась передавать права на клип и песню.

MARUV – Siren Song: смотрите видео онлайн

Во время отбора она сыпала заявлениями в стиле "какая разница": утверждала, что в России выступает, потому что несет мир, а россиян нельзя судить только из-за президента.

Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков,

– заявляла Анна Корсун.

Группе TVORCHI выключили музыку в наушниках

В 2020 году ребята пытались получить билет на Евровидение. Однако судьи были критическими и заметили, что песня действительно крутая, но вокал Джеффри раскритиковали.

Вокал был еще хуже, чем неделю назад. Это было слушать не слишком приятно, я разочарован,

– сказал Виталий Дроздов.

После этого в инстаграме дуэта появилась информация, что им выключили музыку в наушниках.

Группе TVORCHI выключили музыку в наушниках / Скриншот из инстаграма

В сети же начали писать, что ребят просто "слили".

Alina Pash и посещение аннексированного Крыма

В 2022 году Kalush Orchestra и Alina Pash стали главными конкурентами на Нацотборе. По результатам голосования, первое место и право участвовать в конкурсе завоевала певица с песней "Тіні забутих предків", а группа заняла второе место.

Но во время объявления баллов произошла путаница. Когда ведущий Тимур Мирошниченко объявлял результаты, то несколько раз ошибся с баллами. Кроме того, во время объявления не работало электронное табло, где должны отображаться баллы и итоги. Поэтому ни зрители, ни участники не смогли видеть подсчет.

Эта ситуация оказалась странной и Kalush Orchestra обратился к организаторам мероприятия показать им результаты голосования зрителей. Команде так и не показали результаты, а Олег Псюк обвинил организаторов Нацотбора в фальсификации.

Alina Pash и Kalush / Коллаж 24 Канала

После этого "Суспільне" объяснило, что произошла ошибка от редактора.

Редактор, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты не по голосованию зрителей, а итоговые,

– объяснял продюсер и руководитель компании "Френдс Про ТВ" Алексей Гончаренко.

Однако на этом скандал не закончился. Оказалось, что Alina Pash продемонстрировала поддельную справку о поездке в 2015 году во временно оккупированный Крым, что противоречило правилам конкурса. Более того, у артистки даже есть фото на Красной площади в Москве, которое датировано 2017 годом. Оргкомитет обратился к серебряным призерам с предложением представить Украину на певческом конкурсе. Коллектив принял положительное решение.

Сбой в голосовании

В 2024 году украинцам предложили отдать свои голоса за победителя Нацотбора Евровидения через Дію, однако во время голосования приложение "легло".

Как тогда объяснил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, во время голосования в Нацотборе Евровидения произошла рекордная нагрузка за все время работы приложения.

Дія не сохраняет персональные данные, поэтому при входе в опрос отправляет запрос в реестр и проверяет гражданство и возраст. Реестр не смог обработать большой поток, поэтому возникла искусственная очередь с ответами, что и приводит к сбою отображения пользователям опроса,

– объяснил он.

Поэтому голосование продлили почти на сутки, чтобы зрители имели возможность поддержать своего фаворита.

Результаты финала Нацотбора на Евровидение-2024 / Скриншот с видео

Всего участие в этом голосовании приняли 1 167 176 176 украинцев. Именно из-за такой нагрузки система дала сбой. Для сравнения: в 2023 году представителя Украины на Евровидении выбирали через Дію, и тогда к голосованию присоединилось 166 тысяч украинцев.

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