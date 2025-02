5 выступлений Украины на Евровидении, о которых говорили все: какими они были

Украина уже более 20 лет принимает участие в Евровидении. Каждый год представители нашей страны поражают стилем, музыкой и креативностью.

На Евровидении у украинских конкурсантов были как взлеты, так и падения. Некоторые выступления пришлось записать в категорию "провальных", а некоторые стали настолько успешными, что продолжают держаться в топе лучших, пишет Show24.

К теме Не только "Гринджолы": какими были худшие выступления Украины на Евровидении

5 выступлений Украины на Евровидении, о которых говорили все

Руслана Лыжичко – "Дикие танцы"

В 2004 году исполнительница отправилась на Евровидение с песней Wild Dances. Невероятный образ амазонки, зажигательная хореография и мощная энергетика на долго запомнились публике.

Козырем певицы стало и то, что на пресс-конференции она угощала журналистов водкой, салом и даже учила играть на трембите. Ее усилия оказались не напрасными, ведь Руслана одержала победу и несомненно получила статус музыкальной иконы.

Ruslana – Wild Dances (Winner of Eurovision 2004): смотрите видео онлайн

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Несмотря на то, что выступление Андрея Данилко не одержало победы, а заняло 2 место, это не помешало стать ему самой яркой звездой Евровидения на долгие годы. Интересно, что россияне обвинили артиста в том, что якобы в строках "Lasha Tumbai" он поет "раша, гудбай". Певец опроверг это мнение, однако после полномасштабного вторжения Сердючка сказала петь "Russia goodbye".

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai (Евровидение 2007): смотрите видео онлайн

Джамала – "1944"

В 2016 году Джамала приехала на Евровидение в Стокгольм с песней "1944", которая посвящена депортации крымскотатарского народа. Трек отозвался публике мощным месседжем, что помогло певице одержать победу.

Ее образ, сила голоса и содержание песни не смогли оставить равнодушным никого. Даже Россия обвинила Джамалу и Украину в политизации, однако это не помешало привезти победу на Родину. Интересный факт, что крымскотатарский язык впервые прозвучал тогда со сцены конкурса.

Jamala – "1944" (Евровидение-2016): смотрите видео онлайн

Go_A – SHUM

В 2020 году украинская группа Go_A должна была представлять Украину на певческом шоу в Нидерландах. Но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс перенесли. В феврале 2021 года объявили, что группа выступит на Евровидении-2021 с песней SHUM, основанной на украинской игре-веснянке.

Стиль исполнения, необычные образы и постановка не могли обойти ни одного придирчивого зрителя. Даже конкурсанты из других стран за кулисами пытались выучить несколько строк из украинского трека. От так, на конкурсе, по итогам зрительского голосования, Go_A занял 2-е место, однако по общему количеству голосов – 5-е место.

Go_A – SHUM (Евровидение-2021): смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, молодая команда решила попробовать свои силы в Национальном отборе на Евровидение с композицией Stefania, которая посвящена матери Олега Псюка. В финале разгорелся скандал, ведь победу одержала певица Alina Pash с песней "Тіні забутих предків", а Kalush Orchestra занял второе место.

Но из-за ряда скандалов вокруг певицы, в частности, из-за поддельной справки о поездке в 2015 году во временно оккупированный Крым, что противоречит правилам конкурса, Оргкомитет обратился к серебряным призерам с предложением представить Украину на певческом конкурсе, на что коллектив дал положительный ответ.

В итальянском Турине Kalush Orchestra одержал третью победу для нашей страны. Олег Псюк после выступления в финале на сцене воскликнул: "Help Mariupol, help Azovstal now!". В сети сразу начали писать, что это нарушает правила конкурса, который "вне политики", однако Украину никто не дисквалифицировал.

Kalush Orchestra – Stefania (Евровидение-2022): смотрите видео онлайн

Интересный факт, что розовая панамка репера настолько понравилась иностранной аудитории, что она стала визитной карточкой, как Украины, так и группы.