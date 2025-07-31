В українському шоубізнесі дедалі більше зірок відкрито говорять про свій вибір залишатися вільними від стосунків або про завершення особистих історій. Серед них – успішні артистки та акторки, які щодня завойовують сцени та серця мільйонів шанувальників.

Show24 розповідає детальніше про найвідоміших українок, які нині офіційно не оголосили про свої стосунки.

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TAYANNA

Попри свою відкритість на сцені, TAYANNA зберігає приватне життя якомога далі від камер. Лише влітку 2024 року артистка зізналася, що була закохана, і саме цей стан надихав її на написання нових пісень. Наразі співачка зосереджується на творчості та вихованні свого сина Даніеля.

Злата Огнєвіч

Відома співачка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка" у 2021 році. У фіналі проєкту вона обрала Андрія Задворного, однак невдовзі після ефіру пара оголосила про розрив. Після цього Огнєвіч розповідала, що отримує багато чоловічої уваги, а у квітні цього року заінтригувала прихильників змінами в особистому житті.

Моє серце завжди зайняте і частково вільне, бо я вільна жінка. Навіть якщо я з коханою людиною, я однаково почуваюся вільною, повноцінною і цілісною,

– зауважила Огнєвіч.

Анна Трінчер

У 2022 році Анна оголосила про заручини з блогером Олександром Волошиним, але у 2023-му пара підтвердила розрив. Тоді Трінчер повідомила про бажання зробити паузу в особистому житті та відновити емоційний баланс після виснажливих стосунків. Ба більше, співачка декілька разів заявляла, що не готова до нових відносин, зокрема після того, як один чоловік неадекватно поводив себе з нею за кордоном. Втім, нині артистка більше не закриває своє серце від нових можливостей.

Я більше не боюся самотності, адже вона стала для мене часом зростання та самопізнання. Тепер я знаю, що стосунки мають доповнювати життя, а не ставати його центром, і що справжня гармонія можлива лише тоді, коли обидва партнери готові працювати над собою та над своїм зв'язком,

– зізнавалася Трінчер.

Тіна Кароль

Після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, у 2013 році, Тіна не оголошувала про стосунки. У кількох інтерв'ю вона визнавала, що тривалий час не була готова до нових романтичних відносин, але згодом натякнула, що відкрита до цього, якщо зустріне гідну людину. До того ж нещодавно Кароль зізналася, що її не запрошують на побачення ті, з ким би вона хотіла. Іншим же співачка відмовляє.

Ксенія Мішина

Українська акторка була головною героїнею першого сезону реаліті "Холостячка". Після завершення шоу вона деякий час перебувала у стосунках з переможцем проєкту Олександром Еллертом, але у 2021 році пара оголосила про розрив. Попри різноманітні чутки в мережі, які стосуються ймовірних романів Ксенії, акторка офіційно нічого не підтверджує. Нещодавно Мішина поїхала разом з мамою на відпочинок до Карпат.