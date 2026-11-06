Назар Грабар чесно зізнався, як звільнився з війська та які гроші отримує від держави

Український танцівник, модель та актор Назар Грабар, який навесні 2022 року добровольцем пішов захищати Україну на фронті, відверто розповів про своє повернення до цивільного життя. Захисник зізнався, за яких умов був звільнений у запас і яку суму виплат насправді бачить щомісяця від держави.

Відомий танцівник, актор та ветеран Назар Грабар розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, як саме завершилася його служба на передовій і на які кошти від держави він зараз може розраховувати. Артист має статус учасника бойових дій і офіційно є ветераном війни. Попри це, жодних спеціальних ветеранських пенсій чи компенсацій за поранення він не оформлював і не бере.

За словами Назара, єдина фінансова пільга, яка йому нараховується щомісяця, — це невелика знижка на оплату житлово-комунальних послуг.

Не отримую ні за поранення, ні за ветеранство. Ні, брешу, 500 з чимось гривень мені приходить щомісяця знижка на комуналку. Я, можливо, ніколи цим не займався, але є багато програм, які можуть допомагати ветеранам. Так кажуть. Можливо, вони реально є. Я просто не кваліфікований у цьому питанні,

– пояснив захисник.

Назар також розповів, як сталося його звільнення в запас. Це відбулося після ухвалення закону про демобілізацію військовослужбовців, чиї близькі родичі загинули під час бойових дій. Сам захисник тривалий час вагався, чи варто повертатися до цивільного життя.

Я ветеран. Ветеран – це учасник бойових дій. Коли вийшов закон про втрату родича, тоді мене звільнили. Я ще думав, що мені робити: лишатися або ні. Мама, звісно, сказала мені ні, у жодному разі. Моменти є. Комбат хотів, аби я лишився, командир роти сказав мені, що ти все,

– пригадав Грабар.

Назар Грабар в інтерв'ю Аліні Доротюк: дивіться фото

На фронті танцівник отримав уламкове поранення в груди та пережив важку особисту трагедію. 24 грудня 2022 року на передовій загинув його рідний брат Ілля, з яким вони пліч-о-пліч пішли боронити країну.