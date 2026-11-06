Назар Грабар чесно зізнався, як звільнився з війська та які гроші отримує від держави

Відомий танцівник, актор та ветеран Назар Грабар розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, як саме завершилася його служба на передовій і на які кошти від держави він зараз може розраховувати. Артист має статус учасника бойових дій і офіційно є ветераном війни. Попри це, жодних спеціальних ветеранських пенсій чи компенсацій за поранення він не оформлював і не бере.

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За словами Назара, єдина фінансова пільга, яка йому нараховується щомісяця, — це невелика знижка на оплату житлово-комунальних послуг.

Не отримую ні за поранення, ні за ветеранство. Ні, брешу, 500 з чимось гривень мені приходить щомісяця знижка на комуналку. Я, можливо, ніколи цим не займався, але є багато програм, які можуть допомагати ветеранам. Так кажуть. Можливо, вони реально є. Я просто не кваліфікований у цьому питанні– пояснив захисник.

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Назар також розповів, як сталося його звільнення в запас. Це відбулося після ухвалення закону про демобілізацію військовослужбовців, чиї близькі родичі загинули під час бойових дій. Сам захисник тривалий час вагався, чи варто повертатися до цивільного життя.

Я ветеран. Ветеран – це учасник бойових дій. Коли вийшов закон про втрату родича, тоді мене звільнили. Я ще думав, що мені робити: лишатися або ні. Мама, звісно, сказала мені ні, у жодному разі. Моменти є. Комбат хотів, аби я лишився, командир роти сказав мені, що ти все– пригадав Грабар.

Назар Грабар в інтерв'ю Аліні Доротюк: дивіться фото

На фронті танцівник отримав уламкове поранення в груди та пережив важку особисту трагедію. 24 грудня 2022 року на передовій загинув його рідний брат Ілля, з яким вони пліч-о-пліч пішли боронити країну.