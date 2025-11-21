Пісня "Не п'яна – закохана" залетіла у світовий чарт Shazam

Нова пісня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана" продовжує віруситися в мережі. Вона потрапила у світовий чарт Shazam.

Трек перебуває на 115 місці в Top 200 Global. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чарт.

"Не п'яна – закохана" в Top 200 Global / Скриншот з чарту

Нова пісня Alena Omargalieva також очолює українські музичні чарти, зокрема Apple Music та Spotify.

Слава Богу, у мене є ви. "Не п'яна – закохана" вже розлетілась світом і продовжує активно його підкорювати. Дякую вам за кожне прослуховування і перегляд відеокліпу. Ви – моя сила і моє натхнення. Топ у Shazam по світу – це все завдяки вам. Люблю,

– написала співачка в інстаграмі.

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?