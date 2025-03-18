Невістка Віктора Ющенка показала фото наймолодшого онука експрезидента: рідкісні кадри
- Невістка Віктора Ющенка поділилася рідкісними фото наймолодшого онука експрезидента, якому вже два з половиною роки.
- Андрій народився 24 серпня 2022 року.
Дружина Андрія Ющенка, сина експрезидента України, поділилася рідкісними фото свого малюка. Відтак, показала шанувальника, який вигляд зараз має наймолодший онук Віктора Ющенка.
Хлопчику виповнилося два з половиною роки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Віталіни Ющенко.
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Так, невістка експрезидента України показала в соцмережах маленького Андрійка, якого ніжно називає "світлячком". Після цього тітка хлопчика – Віталіна Ющенко теж опублікувала фото малюка.
Оленка замилувалася світлячком і я вирішила трішки замилуватися нашим зайченятком,
– написала вона під цими кадрами.
Для довідки! Маленький Андрій є п'ятим онуком колишнього президента України Віктора Ющенка та наймолодшим членом родини.
Що відомо про стосунки Олени та Андрія Ющенків
- Пара одружилася у 2018 році.
- 24 серпня 2022 року на світ з'явився малюк, названий на честь батька. Олена зазначала, що народжувала Андрія в Україні.
Нагадаємо, до шлюбу з Оленою Андрій Ющенко вже мав досвід сімейного життя. Його першою дружиною була Єлизавета, сестра популярної телеведучої Маші Єфросиніної. Перший шлюб протривав три роки (2009-2012), у ньому народилася донька Варвара. Після розлучення дівчинка залишилася з матір'ю і нині проживає в Росії. Нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, чи спілкується з сестрою.