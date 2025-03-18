Невістка Віктора Ющенка показала фото наймолодшого онука експрезидента: рідкісні кадри

Дружина Андрія Ющенка, сина експрезидента України, поділилася рідкісними фото свого малюка. Відтак, показала шанувальника, який вигляд зараз має наймолодший онук Віктора Ющенка.

Хлопчику виповнилося два з половиною роки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Віталіни Ющенко.

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Так, невістка експрезидента України показала в соцмережах маленького Андрійка, якого ніжно називає "світлячком". Після цього тітка хлопчика – Віталіна Ющенко теж опублікувала фото малюка.

Оленка замилувалася світлячком і я вирішила трішки замилуватися нашим зайченятком,

– написала вона під цими кадрами.

Для довідки! Маленький Андрій є п'ятим онуком колишнього президента України Віктора Ющенка та наймолодшим членом родини.

Що відомо про стосунки Олени та Андрія Ющенків

Пара одружилася у 2018 році.

24 серпня 2022 року на світ з'явився малюк, названий на честь батька. Олена зазначала, що народжувала Андрія в Україні.

Нагадаємо, до шлюбу з Оленою Андрій Ющенко вже мав досвід сімейного життя. Його першою дружиною була Єлизавета, сестра популярної телеведучої Маші Єфросиніної. Перший шлюб протривав три роки (2009-2012), у ньому народилася донька Варвара. Після розлучення дівчинка залишилася з матір'ю і нині проживає в Росії. Нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, чи спілкується з сестрою.