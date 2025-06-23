"Страшна ніч позаду": Джамала, Квіткова та інші зірки відреагували на обстріл Києва
- Вночі 23 червня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами, що призвело до загибелі людей, поранень та руйнувань.
- Українські зірки, такі як Джамала, Даша Квіткова, Христина Решетник та Катерина Осадча, відреагували на обстріл у соцмережах, висловлюючи співчуття та показуючи, як ховалися в укриттях.
Вночі 23 червня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули люди, чимало отримали поранення, є значні руйнування. Мешканці столиці пережили чергову страшну ніч.
Українські зірки відреагували на російський удар по Києву в соціальних мережах. Вони показали наслідки атаки та як ховалися цієї ночі в укриттях. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.
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Джамала
Співачка Джамала показала, як з молодшим сином ховалася в укритті під час нічної атаки. Вона опублікувала сториз англійською мовою, аби привернути увагу іноземної аудиторії до того, що робиться в Україні.
Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова з сином провела ніч у машині.
Ще одна важка ніч для українців та наших міст. Ракети, "Шахеди", знову ракети,
– написала вона.
Христина Решетник
Сім'я Григорія та Христини Решетників ховалася від дронів та ракет на паркінгу.
Катерина Осадча
Журналістка Катерина Осадча висловила свої співчуття людям, які втратили близьких, та побажала скорішого відновлення тим, хто постраждав.
Знову ранок, коли картинка за вікном не збігається з подіями. Літнє сонце і страшна ніч позаду. Ми обов'язково дочекаймось, коли на місці боліт залишиться найбільша у світі пустеля,
– зазначила Осадча.
Зірки відреагували на удар по Києву / Скриншоти з інстаграму
Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував атаку на Київ.