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Show24 Українські зірки "Страшна ніч позаду": Джамала, Квіткова та інші зірки відреагували на обстріл Києва
23 червня, 13:20
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"Страшна ніч позаду": Джамала, Квіткова та інші зірки відреагували на обстріл Києва

Марія Примич
Основні тези
  • Вночі 23 червня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами, що призвело до загибелі людей, поранень та руйнувань.
  • Українські зірки, такі як Джамала, Даша Квіткова, Христина Решетник та Катерина Осадча, відреагували на обстріл у соцмережах, висловлюючи співчуття та показуючи, як ховалися в укриттях.

Вночі 23 червня російська армія атакувала Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули люди, чимало отримали поранення, є значні руйнування. Мешканці столиці пережили чергову страшну ніч.

Українські зірки відреагували на російський удар по Києву в соціальних мережах. Вони показали наслідки атаки та як ховалися цієї ночі в укриттях. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.

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Джамала

Співачка Джамала показала, як з молодшим сином ховалася в укритті під час нічної атаки. Вона опублікувала сториз англійською мовою, аби привернути увагу іноземної аудиторії до того, що робиться в Україні. 

Джамала з сином під час нічної атаки на Київ / Скриншот з інстаграму співачки

Джамала про російський обстріл / Скриншот з інстаграму співачки

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова з сином провела ніч у машині. 

Ще одна важка ніч для українців та наших міст. Ракети, "Шахеди", знову ракети, 
– написала вона. 

Даша Квіткова вийшла за зв'язок після обстрілу Києва / Скриншот з інстаграму блогерки

Христина Решетник

Сім'я Григорія та Христини Решетників ховалася від дронів та ракет на паркінгу. 

Христина Решетник з сім'єю провела ніч на паркінгу / Скриншот з її інстаграму

Катерина Осадча

Журналістка Катерина Осадча висловила свої співчуття людям, які втратили близьких, та побажала скорішого відновлення тим, хто постраждав. 

Знову ранок, коли картинка за вікном не збігається з подіями. Літнє сонце і страшна ніч позаду. Ми обов'язково дочекаймось, коли на місці боліт залишиться найбільша у світі пустеля, 
– зазначила Осадча. 

Катерина Осадча про нічну атаку / Скриншот з інстаграму

Зірки відреагували на удар по Києву / Скриншоти з інстаграму

 

 

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував атаку на Київ.