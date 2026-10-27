Нідерланди передумали повертатися на Євробачення-2027: що змінилося

Нідерланди відмовились від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2027, хоча раніше країна планувала повернутися до змагання.

Нідерландська суспільна телерадіокомпанія NPO після консультацій із представниками мовників вирішила призупинити підготовку до конкурсу. Причиною стали розбіжності щодо участі країни на тлі суперечок навколо Ізраїлю.

У NPO пояснили, що наразі немає достатньої підтримки серед мовників для участі Нідерландів у конкурсі. За словами голови правління компанії Джет де Раніц, спочатку переговори давали підстави сподіватися на повернення, однак узгодити прийнятний формат так і не вдалося.

З огляду на чутливість тем, які зараз обговорюються, ми вирішили поки що зробити паузу,

– зазначила де Раніц.

Директор із питань медіа NPO Юрре Босман додав, що участь Ізраїлю викликає різні реакції в суспільстві, провокує дискусії та розбіжності. Подібні суперечки виникають і серед мовників та працівників медіасфери. У NPO наголосили, що хочуть відправляти артистів на конкурс лише за умови повної підтримки з боку одного або кількох мовників.

Водночас Нідерланди не відмовляються від трансляції Євробачення. Суспільний мовник NOS покаже півфінали та фінал конкурсу у 2027 році з коментарями нідерландською мовою.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року нідерландський мовник AVROTROS разом із декількома іншими мовниками відмовився від участі в Євробаченні-2026 через дії ізраїльської армії в секторі Гази. Вони вимагали усунути Ізраїль від конкурсу, однак Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила його участь.