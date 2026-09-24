Як пише Суспільне Культура, країна не тільки візьме участь у конкурсі, а й змінила внутрішні правила відбору представника. Вибором учасників опікуватиметься спеціальна експертна група, а за трансляцію шоу відповідатиме новий мовник.

Наприкінці 2025 року п’ять європейських мовників, включно з нідерландським Avrotros, відмовилися від виступу на Євробаченні-2026. Причиною бойкоту стала військова операція Ізраїлю в Секторі Гази та вимоги усунути країну від шоу. Організатори конкурсу не дискваліфікували Ізраїль, а натомість скоригували регламент.

Згодом, 12 серпня 2026 року, Європейська мовна спілка (EBU) оприлюднила оновлені правила. Вони підвищили віковий ценз для конкурсантів, деталізували вимоги до вокалу та заборонили проводити конкурс на території держав, де тривають збройні конфлікти. Попри це, Нідерланди разом із кількома іншими країнами продовжували наполягати на усуненні Ізраїлю.

Співак Claude представляв Нідерланди на Євробаченні-2025: дивіться відео

Уже 20 серпня стало відомо, що в разі остаточної відмови Avrotros уряд Нідерландів підбере іншу компанію для забезпечення участі країни в конкурсі. 24 серпня керівник Avrotros Тако Циммерман оголосив про відмову від участі в Євробаченні-2027, зазначивши, що через події в Газі масштабний пісенний турнір втратив нейтральність. Усі повноваження щодо конкурсу він передав об'єднанню NPO.

Але вже зараз стало відомо, що NPO офіційно підтвердили повернення Нідерландів й повідомили про реструктуризацію процесів. Водночас Ірландія через мовника RTÉ заявила, що не планує повертатися на Євробачення-2027. Іспанія, Словенія та Ісландія поки не дали остаточної відповіді щодо своєї участі чи продовження бойкоту.