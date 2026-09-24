Как сообщает Общественное Культура, страна не только примет участие в конкурсе, но и изменила внутренние правила отбора представителя. Отбором участников займется специальная экспертная группа, а за трансляцию шоу будет отвечать новый вещатель.

В конце 2025 года пять европейских вещателей, включая нидерландский Avrotros, отказались от выступления на Евровидении-2026. Причиной бойкота стала военная операция Израиля в Секторе Газа и требования отстранить страну от участия в шоу. Организаторы конкурса не дисквалифицировали Израиль, а вместо этого скорректировали регламент.

Впоследствии, 12 августа 2026 года, Европейский вещательный союз (EBU) обнародовал обновленные правила. Они повысили возрастной ценз для конкурсантов, детализировали требования к вокалу и запретили проводить конкурс на территории государств, где продолжаются вооруженные конфликты. Несмотря на это, Нидерланды вместе с несколькими другими странами продолжали настаивать на отстранении Израиля.

Певец Claude представлял Нидерланды на Евровидении-2025: смотрите видео

Уже 20 августа стало известно, что в случае окончательного отказа Avrotros правительство Нидерландов подберет другую компанию для обеспечения участия страны в конкурсе. 24 августа глава Avrotros Тако Циммерман объявил об отказе от участия в Евровидении-2027, отметив, что из-за событий в Газе масштабный песенный конкурс утратил нейтральность. Все полномочия по проведению конкурса он передал объединению NPO.

Но уже сейчас стало известно, что NPO официально подтвердило возвращение Нидерландов и сообщило о реструктуризации процессов. В то же время Ирландия через вещательную компанию RTÉ заявила, что не планирует возвращаться на Евровидение-2027. Испания, Словения и Исландия пока не дали окончательного ответа относительно своего участия или продолжения бойкота.