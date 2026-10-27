Нідерланди передумали повертатися на Євробачення-2027: що змінилося

Нідерландська суспільна телерадіокомпанія NPO після консультацій із представниками мовників вирішила призупинити підготовку до конкурсу. Причиною стали розбіжності щодо участі країни на тлі суперечок навколо Ізраїлю.

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У NPO пояснили, що наразі немає достатньої підтримки серед мовників для участі Нідерландів у конкурсі. За словами голови правління компанії Джет де Раніц, спочатку переговори давали підстави сподіватися на повернення, однак узгодити прийнятний формат так і не вдалося.

З огляду на чутливість тем, які зараз обговорюються, ми вирішили поки що зробити паузу– зазначила де Раніц.

Директор із питань медіа NPO Юрре Босман додав, що участь Ізраїлю викликає різні реакції в суспільстві, провокує дискусії та розбіжності. Подібні суперечки виникають і серед мовників та працівників медіасфери. У NPO наголосили, що хочуть відправляти артистів на конкурс лише за умови повної підтримки з боку одного або кількох мовників.

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Водночас Нідерланди не відмовляються від трансляції Євробачення. Суспільний мовник NOS покаже півфінали та фінал конкурсу у 2027 році з коментарями нідерландською мовою.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року нідерландський мовник AVROTROS разом із декількома іншими мовниками відмовився від участі в Євробаченні-2026 через дії ізраїльської армії в секторі Гази. Вони вимагали усунути Ізраїль від конкурсу, однак Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила його участь.