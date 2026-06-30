Добринін розкрив, як після розлучення виховує сина з Квітковою

Блогерка Даша Квіткова та її колишній чоловік Нікіта Добринін продовжують разом виховувати спільного сина Лева, якому цьогоріч виповниться 5 років.

Попри те, що Квіткова вже перебуває у нових стосунках, на важливих для хлопчика святах колишнє подружжя традиційно намагається бути поруч разом. В інтерв'ю для видання BLIK Добринін розповів, як вони з Дарією готуються відсвяткувати день народження сина.

Вас також може зацікавити Даша Квіткова та Володимир Бражко таємно одружилися: як пройшло їхнє весілля

Телеведучий зазначив, що для нього головне – аби свято запам'яталося насамперед самій дитині.

Торік були дуже класні супергеройські активності. На Новий рік він хотів, щоб до нього прийшов його улюблений k-pop гурт. Цьогоріч влітку він теж це хоче, але є ще дуже багато класних інтересів у нього. Жуки, павуки, равлики, риба зараз і риболовля – це його улюблене. Тому, думаю, активностей буде достатньо,

– розповів Нікіта.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова з їхнім сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна?

Вони познайомилися у 2019 році під час зйомок шоу "Холостяк"», де Даша Квіткова стала переможницею сезону. У 2020 році Даша та Нікіта одружилися, а 13 липня 2021 року в подружжя народився син Лев. Втім, на початку 2023 року пара оголосила про розрив стосунків, а вже в червні того ж року офіційно оформила розлучення.