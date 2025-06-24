Блогер Ніколас Карма купив квартиру та показав, який вона має вигляд
- Блогер Ніколас Карма купив квартиру і поділився цим в інстаграмі.
- Ніколас підкреслив, що досяг цього завдяки власній праці, а підписники вітають його з досягненням.
Блогер Ніколас Карма повідомив, що купив квартиру. Він також показав, який вона має вигляд.
Ніколас опублікував в інстаграмі відео, в якому поділився подробицями та зробив екскурсією домом, де поки не зроблений ремонт, пише Show 24. Однак блогер не розповів, де саме придбав квартиру.
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Ніколас Карма зізнався, що його мама мріяла, аби син мав власне житло. Він же вкладав всі гроші у власний розвиток.
Я завжди розраховував тільки на себе. І продюсером для себе завжди був я сам. Мій гаманець і моя віра. Я не цурався жодної роботи. Робив усе, що приносило гроші. Бо гроші потрібні були не для статусу, а для мрії,
– розповів блогер.
Чоловік пригадав, що не мав збережень на початку повномасштабного вторгнення. Він орендував місце в кімнаті та спав на підлозі. Однак лише ночував там, адже цілий день працював кур'єром.
Паралельно почав знімати "Скільки коштує look?" Просто на телефон і дешевий мікрофон. Вже через пів року це почало давати плоди. Але мій шлях не про пів року. Мій шлях – це з 18 років, коли я почав заробляти й вкладав у себе все до копійки. Ризикував всім, бо вірив,
– поділився Ніколас Карма.
Ніколас зазначив, що покупка квартира – це результат його 10-річної роботи. Блогер додав, що пишається собою і тим, що у 18 років його "не зламали насмішки" та "не задавили ті, хто не вірив".
Карма наголосив, що придбав квартиру чесно. Блогер не рекламував те, що суперечить його принципам, не обманював людей, а наполегливо працював та вірив у себе.
Реакція мережі
У коментарях під дописом люди вітають Ніколаса Карму з покупкою та пишуть, що він є прикладом.
- "Вітаю вас, Ніколас. Ви – приклад для багатьох. Ви дуже класний".
- "Пишаємось! Гарний приклад і сильна мотивація для молодих хлопців. Так тримати!"
- "Ви молодець! Тішуся за вас".
- "Вітаю вас. Це дійсно дуже крута новина. Хоча ще багато чого треба зробити, але ви впораєтесь".
- "Рада за вас! Ви дуже молодець!"
- "Це просто приклад величезної віри та праці. Молодець".
- "Вітаю! Твій шлях заслуговує поваги".
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