Ночував на розкладачці в метро: зірка "Гри престолів" несподівано приїхав до Києва

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", прибув із несподіваним візитом до Києва. Під час масованої російської атаки балістикою голлівудська зірка був змушений ховатися на станції метро, де спав на розкладачці та робив селфі з українцями.

Про приїзд знаменитості та посла доброї волі ООН стало відомо після того, як у мережі почали з'являтися кадри з підземки. Зокрема, відео з голлівудським гостем поширили в India Global Review.

Ніч на 28 жовтня актор провів у столичному укритті разом із багатьма іншими містянами, очікуючи відбою тривоги. Ніколай наголосив на важливості підтримки нашої держави у цей надскладний час.

Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима,

– зазначив актор.

Окрім ночівлі в метро, Костер-Вальдау встиг прогулятися містом. Зірку помітили в одному зі столичних барів на Подолі, де прихильникам вдалося зробити з ним фото.

Він неймовірно приємний та гарний чоловік. На жаль, потеревенити не вийшло, бо він поспішав. Але ймовірність зустріти його на вулицях Києва ще дуже велика,

– написала одна з користувачок у Threads.

Віта Задорожная і Ніколай Костер-Вальдау / Фото зі сторінки veta_zadorozhnaya в Threads

Точна мета нинішнього візиту данця поки залишається в таємниці. Проте відомо, що ще з 2016 року він активно співпрацює з Програмою розвитку ООН, займаючись питаннями зміни клімату та гендерної рівності.

До слова, Ніколай Костер-Вальдау – не єдина світова знаменитість, яка приїхала до нашої держави. Раніше в Україні лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрівся з відомим американським істориком Тімоті Снайдером.