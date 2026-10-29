Ночував на розкладачці в метро: зірка "Гри престолів" несподівано приїхав до Києва

Ніколай Костер-Вальдау / Фото Getty Images
Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", прибув із несподіваним візитом до Києва. Під час масованої російської атаки балістикою голлівудська зірка був змушений ховатися на станції метро, де спав на розкладачці та робив селфі з українцями.
Про приїзд знаменитості та посла доброї волі ООН стало відомо після того, як у мережі почали з'являтися кадри з підземки. Зокрема, відео з голлівудським гостем поширили в India Global Review.
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Ніч на 28 жовтня актор провів у столичному укритті разом із багатьма іншими містянами, очікуючи відбою тривоги. Ніколай наголосив на важливості підтримки нашої держави у цей надскладний час.
Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима
Окрім ночівлі в метро, Костер-Вальдау встиг прогулятися містом. Зірку помітили в одному зі столичних барів на Подолі, де прихильникам вдалося зробити з ним фото.
Він неймовірно приємний та гарний чоловік. На жаль, потеревенити не вийшло, бо він поспішав. Але ймовірність зустріти його на вулицях Києва ще дуже велика
Точна мета нинішнього візиту данця поки залишається в таємниці. Проте відомо, що ще з 2016 року він активно співпрацює з Програмою розвитку ООН, займаючись питаннями зміни клімату та гендерної рівності.
До слова, Ніколай Костер-Вальдау – не єдина світова знаменитість, яка приїхала до нашої держави. Раніше в Україні лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зустрівся з відомим американським істориком Тімоті Снайдером.
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