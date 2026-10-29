Ночевал на раскладушке в метро: звезда "Игры престолов" неожиданно приехал в Киев

О приезде знаменитости и посла доброй воли ООН стало известно после того, как в сети начали появляться кадры из метро. В частности, видео с голливудским гостем опубликовало издание India Global Review.

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Ночь на 28 октября актер провел в столичном убежище вместе со многими другими горожанами, ожидая отбоя тревоги. Николай подчеркнул важность поддержки нашего государства в это чрезвычайно сложное время.

Нужно, чтобы люди не забывали, что есть страна, которая нуждается в помощи со стороны международного сообщества. Особенно сейчас, когда приближается зима– отметил актер.

Помимо ночлега в метро, Костер-Вальдау успел прогуляться по городу. Звезду заметили в одном из столичных баров на Подоле, где поклонникам удалось сделать с ним фото.

Он невероятно приятный и красивый мужчина. К сожалению, поболтать не получилось, потому что он спешил. Но вероятность встретить его на улицах Киева еще очень большая– написала одна из пользовательниц в Threads.

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Вита Задорожная и Николай Костер-Вальдау / Фото со страницы veta_zadorozhnaya в Threads

Точная цель нынешнего визита датчанина пока остается в тайне. Однако известно, что еще с 2016 года он активно сотрудничает с Программой развития ООН, занимаясь вопросами изменения климата и гендерного равенства.

К слову, Николай Костер-Вальдау – не единственная мировая знаменитость, которая приехала в нашу страну. Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился с известным американским историком Тимоти Снайдером в Украине.