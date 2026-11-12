Зірка "Гри престолів" пояснив, чому дружина була проти візиту в Україну та що його вразило

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", наприкінці жовтня несподівано приїхав до Києва.

Під час візиту він побачив, як живуть українці в умовах повномасштабної війни, зустрівся з ветераном і відвідав школу в Гостомелі. В інтерв'ю Марічці Падалко знаменитість розповів, чому хотів особисто приїхати в Україну та як на це рішення відреагувала його дружина.

Костер-Вальдау вже десять років є послом доброї волі Програми розвитку ООН. За словами актора, він хотів відвідати Україну ще від початку повномасштабного російського вторгнення. Йому було важливо не лише стежити за подіями з-за кордону, а й на власні очі побачити, з якими викликами стикаються українці. Це допомогло б йому краще зрозуміти ситуацію та розповісти про неї міжнародній аудиторії.

Однак дружина знаменитості не одразу підтримала його задум. Вона не розуміла, навіщо їхати до країни, де триває війна, якщо про все можна дізнатися дистанційно.

Мені було непросто пояснити дружині, чому я вважаю, що маю сюди приїхати. Вона запитала: "А навіщо їхати? Чому не можна, скажімо, через Zoom?". А мені хотілося самому це пережити. Може, почасти це егоїстично, та між тим, що бачиш у новинах, і тим, що переживаєш сам, величезна різниця. Особливо якщо потім маєш про це говорити,

– поділився актор.

Ніколай Костер-Вальдау розповів, що найбільше його вразило в Україні

За час перебування в Україні актор побачив, наскільки важливою залишається міжнародна підтримка. Зокрема, він наголосив на необхідності допомагати відновлювати енергетичну інфраструктуру, адже від її роботи залежать базові потреби людей – вода, тепло та каналізація.

Також Костер-Вальдау звернув увагу на важливість програм підтримки ветеранів. Під час поїздки актор зустрівся із захисником на ім'я Сергій, який втратив ноги та зір. За підтримки ПРООН чоловік пройшов курс гончарства, а згодом започаткував власну справу.

Я тут лише кілька днів і від стількох речей просто перехоплює подих. Цей крихітний досвід переконав мене, що українці сильні, але їм потрібна допомога,

– зазначив Ніколай.

Також Костер-Вальдау відвідав школу в Гостомелі на Київщині, яку відновили після російського обстрілу на початку повномасштабної війни. Там він поспілкувався з дітьми, які, попри пережите, продовжують мріяти про майбутнє. Школярі розповідали акторові, що хочуть стати лікарями, стоматологами й акторами.

Ніколай звернув увагу на контраст між слідами куль на стіні навпроти навчального закладу та атмосферою всередині школи. Він був вражений тим, що діти залишаються щасливими й оптимістичними, а батьки та вчителі створюють для них умови, у яких вони можуть почуватися звичайними школярами.

Стільки планів, тому це так важливо. Вони – майбутнє. Треба вірити в них, вірити в майбутнє і допомогти зробити так, щоб воно в них було,

– наголосив Костер-Вальдау.

Інтерв'ю з Ніколаєм Костером-Вальдау: дивіться відео онлайн

А раніше ми розповідали, як Ніколай Костер-Вальдау ночував на розкладачці в метро.