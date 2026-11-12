Звезда "Игры престолов" объяснил, почему жена была против визита в Украину и что его поразило

Во время визита он увидел, как живут украинцы в условиях полномасштабной войны, встретился с ветераном и посетил школу в Гостомеле. В интервью Маричке Падалко знаменитость рассказал, почему хотел лично приехать в Украину и как на это решение отреагировала его жена.

Adv

популярные видео

Костер-Вальдау уже десять лет является послом доброй воли Программы развития ООН. По словам актера, он хотел посетить Украину еще с самого начала полномасштабного российского вторжения. Ему было важно не только следить за событиями из-за рубежа, но и собственными глазами увидеть, с какими вызовами сталкиваются украинцы. Это помогло бы ему лучше понять ситуацию и рассказать о ней международной аудитории.

Однако жена знаменитости не сразу поддержала его замысел. Она не понимала, зачем ехать в страну, где идет война, если обо всем можно узнать удаленно.

Реклама

Мне было непросто объяснить жене, почему я считаю, что должен сюда приехать. Она спросила: "А зачем ехать? Почему нельзя, скажем, через Zoom?". А мне хотелось самому это пережить. Может, отчасти это эгоистично, но между тем, что видишь в новостях, и тем, что переживаешь сам, огромная разница. Особенно, если потом приходится об этом рассказывать– поделился актер.

Николай Костер-Вальдау рассказал, что больше всего его поразило в Украине

За время пребывания в Украине актер увидел, насколько важной остается международная поддержка. В частности, он подчеркнул необходимость помогать восстанавливать энергетическую инфраструктуру, ведь от ее работы зависят базовые потребности людей – вода, тепло и канализация.

Также Костер-Вальдау обратил внимание на важность программ поддержки ветеранов. Во время поездки актер встретился с защитником по имени Сергей, который лишился ног и зрения. При поддержке ПРООН мужчина прошел курс гончарного мастерства, а впоследствии открыл собственное дело.

Реклама

Я здесь всего несколько дней, и от стольких вещей просто перехватывает дыхание. Этот небольшой опыт убедил меня, что украинцы сильны, но им нужна помощь– отметил Николай.

Также Костер-Вальдау посетил школу в Гостомеле Киевской области, которую восстановили после российского обстрела в начале полномасштабной войны. Там он пообщался с детьми, которые, несмотря на пережитое, продолжают мечтать о будущем. Школьники рассказывали актеру, что хотят стать врачами, стоматологами и актерами.

Николай обратил внимание на контраст между следами от пуль на стене напротив учебного заведения и атмосферой внутри школы. Он был поражен тем, что дети остаются счастливыми и оптимистичными, а родители и учителя создают для них условия, в которых они могут чувствовать себя обычными школьниками.

Столько планов, поэтому это так важно. Они – будущее. Надо верить в них, верить в будущее и помочь сделать так, чтобы оно у них было– подчеркнул Костер-Вальдау.

Интервью с Николаем Костером-Вальдау: смотрите видео онлайн

А ранее мы рассказывали, как Николай Костер-Вальдау ночевал на раскладушке в метро.