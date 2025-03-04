Канадський музикант Ніл Янг анонсував безплатний концерт в Україні

Канадський музикант Ніл Янг планує дати в Україні безплатний концерт. Виступ має відбутися в рамках його європейського туру Love Earth Tour.

Інформація про концерт в Україні з'явилася на офіційному сайті Ніла Янга, пише 24 Канал. Водночас точна дата та місце проведення наразі не повідомляються.

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На сайті зазначається, що зараз команда веде перемовини щодо майбутнього концерту Ніла Янга в Україні. Європейський тур розпочинається 18 червня у Швеції.

Ніл Янг і Chrome Hearts відкриють майбутній європейський тур Love Earth Tour в Україні безплатним концертом для всіх охочих! Зараз ми ведемо перемовини й оголосимо подробиці тут, у NYT. Продовжуйте рок-н-рол у вільному світі,

– йдеться на сайті.

Ніл Янг планує дати безплатний концерт в Україні / Скриншот з сайту музиканта

Варто зазначити, що Ніл Янг підтримує Україну у війні з Росією та критикує нинішнього президента США Дональда Трампа. У жовтні музикант підтримав кандидатку на пост президента Камалу Гарріс.

Як пише The Rolling Stone, політична активність Ніла Янга розпочалася у 1970-х роках. Він розкритикував Річарда Ніксона, 37-го президента США, у своїй пісні Ohio. У 1980-х роках музикант деякий час підтримував 40-го президента США від Республіканської партії Рональда Рейгана, але потім був відданий Демократичній партії.

Цікаво, що днями Україну на премії Оскар підтримала дружина Ніла Янга – американська акторка та режисерка Деріл Ганна. Вона розпочала свою промову зі слів "Слава Україні", коли оголошувала переможця у номінації "Найкращий монтаж. До речі, статуетку отримав фільм "Анора", де знялися російські актори Юрій Борисов, Марк Ейдельштейн, Олексій Серебряков і Дар'я Єкамасова.