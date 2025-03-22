Ніл Янг скасував безплатний концерт у Києві та висловився про Зеленського

Відомий канадський музикант Ніл Янг раніше анонсував, що виступить в Києві з гуртом Chrome Hearts. Однак згодом співак ухвалив рішення скасувати концерт.

Ніл Янг повідомив, що вирішив скасувати концерт у Києві через рівень небезпеки. Про це пише Show 24 з посиланням на сайт музиканта.

До теми Дружина Стінга показала фото з наслідками російських злочинів і закликала допомогти Україні

Канадський артист зізнався, що не готовий наважитися взяти до столиці України свою команду. Однак він знову зробив заяву на підтримку українців та президента Зеленського.

Наш концерт в Україні скасовано. У нас було гарне місце проведення концерту, недалеко від укриття, але зміна ситуації на місці занадто сильна. Я не міг із чистою совістю взяти свою команду та інструменти в ту зону. Перепрошую у всіх. Україна – велика країна з хорошим лідером. Слава Україні,

– мовиться у заяві.



Ніл Янг про концерт у Києві / Скриншот з сайту музиканта

Чим відомий Ніл Янг

Канадсько-американський музикант і режисер Ніл Янг – один з найкращих рокерів у світі. У 2023 році The Rolling Stone унесло його до списку 250 найкращих гітаристів усіх часів, де він зайняв 30 місце, та до 100 найкращих музикантів.

Ніл Янг відкрито висловлює свої думки про політику. Ще у 1970-х він розкритикував 37 президента США Ніксона.

Дружина Ніла Янга – американська акторка та режисерка Деріл Ганна – теж не приховує своєї позиції. На Оскарі-2025 завдяки їй пролунали слова "Слава Україні".