Канадська акторка болгарського походження Ніна Добрев і американський сноубордист та скейтбордист Шон Вайт розірвали заручини. Вони розійшлися після п'яти років спільного життя.

Про це журналу People повідомило джерело, близьке до пари, передає Show 24. Представники зірок не відповіли на запит видання про коментар.

Це було взаємне рішення, і воно було нелегким, але воно було прийняте з любов'ю та глибокою повагою одне до одного,

– заявило джерело.